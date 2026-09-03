Kolekcja beauty, która wywoła uśmiech: powrót do pastelowej nostalgii

Dzięki pastelowym odcieniom, delikatnym teksturom i nostalgicznemu klimatowi nowa edycja Trend Edition essence x Care Bears zamienia każdą rutynę beauty w świat dobrego samopoczucia, w którym dbanie o siebie jest na topie. Zainspirowana kultowymi postaciami z serii Care Bears™, takimi jak Funshine Bear, Love-a-Lot Bear czy Grumpy Bear, z których każda symbolizuje inny nastrój i energię kolekcja łączy monochromatyczne światy kolorystyczne i figlarne wzory z odrobiną zabawnego charakteru. Najciekawsze produkty, takie jak urocze breloczki Care Bears™, zaprojektowane z wykorzystaniem najbardziej lubianych postaci z serii Care Bears™, wpisują się w trend kolekcjonerskich akcesoriów, podczas gdy ulubione produkty marki essence, takie jak kultowy tusz do rzęs Lash Princess, powracają w wyjątkowo uroczych wersjach obok miękkich jak chmurka różów w poduszeczkach, błyszczących produktów do ust oraz pastelowej kosmetyczki, która po prostu musi znaleźć się w każdej kosmetyczce.

Kolekcja zręcznie łączy monochromatyczne światy kolorystyczne z figlarnymi wzorami, dodając całości odrobinę zabawnego charakteru. Wśród prawdziwych perełek znajdziemy urocze breloczki z wizerunkami ulubionych bohaterów, które idealnie wpisują się w trend kolekcjonerskich akcesoriów. Obok nich pojawiają się ulubione produkty marki, takie jak kultowy tusz do rzęs, powracający w wyjątkowo uroczej wersji, a także miękkie jak chmurka róże w poduszeczkach, błyszczące produkty do ust oraz pastelowa kosmetyczka, która jest absolutnym must-have dla każdej entuzjastki piękna. To wszystko sprawia, że nowa edycja to prawdziwa gratka dla tych, którzy pragną otoczyć się pozytywną energią i delikatnymi kolorami.

Autor: essence x Care Bears/ Materiały prasowe

Autor: essence x Care Bears/ Materiały prasowe

Autor: essence x Care Bears/ Materiały prasowe