Czas na powakacyjną regenerację skóry

Kosmetyki sprawdzą się szczególnie po lecie, gdy słońce, wysokie temperatury, klimatyzacja oraz kontakt z wodą mogą sprzyjać przesuszeniu naskórka i zwiększać jego potrzebę nawilżenia. Na te potrzeby odpowiada odświeżona linia NIVEA Repair & Care. Linia odpowiednia dla skóry wymagającej regeneracji i nawilżenia. Podstawą pielęgnacji gdy naskórek wymaga odbudowy jest wsparcie jego bariery hydrolipidowej. Linia NIVEA Repair & Care pomaga ukoić i odżywić suchą i bardzo suchą skórę, jednocześnie wspierając jej naturalnefunkcje ochronne.

Formuły wykorzystują składniki odpowiadające na różne potrzeby przesuszonej skóry. Gliceryna zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie, prowitamina B5 wspiera regenerację,a niacynamid pomaga wzmacniać barierę ochronną skóry. W wybranych produktach znalazły się także CICA oraz urea, wspierające pielęgnację suchej i szorstkiej skóry, a takżekwasy AHA i BHA, które delikatnie złuszczają naskórek i pomagają go wygładzić. Dzięki temu produkty NIVEA Repair & Care odpowiadają zarówno na potrzebę intensywnego nawilżenia i regeneracji, jak i pielęgnacji.

Regenerujący balsam do ciała

Zawarte w kosmetyku 10% kompleksu gliceryny, prowitaminy B5 i niacynamidu działa na trzy sposoby: regeneruje, chroni i odżywia nawet bardzo suchą skórę, zapewniając jej do 72 godzin nawilżenia i natychmiast łagodząc uczucie swędzenia.

Regenerujący serum-balsam do ciała

Serum-balsam do ciała z 12% kompleksem gliceryny, naturalnych olejów i CICA zapewnia intensywne nawilżenie, wzmacnia barierę ochronną skóry i przynosi natychmiastową ulgę od pięciu oznak suchości: szorstkości, uczucia ściągnięcia, swędzenia, podrażnienia i suchości.

Balsam urea

Stworzony z myślą o suchej i szorstkiej skórze, dzięki formule z 12% kompleksem gliceryny, urei oraz kwasów AHA i BHA łączy intensywne nawilżenie z delikatnym złuszczaniem i wygładzeniem naskórka.

Krem nawilżająco-regenerujący

Multifunkcyjna formuła z 15% gliceryny, prowitaminy B5 i niacynamidu zapewnia natychmiastową ulgę w uczuciu napięcia bardzo suchej i szorstkiej skóry, a dzięki możliwości stosowania na twarz, ciało i dłonie sprawdzi się w pielęgnacji najbardziej wymagających obszarów.

Regenerujący krem do rąk

Odżywczą i nawilżającą linię uzupełnia krem do rąk, dzięki czemu codzienną pielęgnacją można objąć także dłonie.

Autor: Nivea/ Materiały prasowe