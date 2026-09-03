Skuteczna pielęgnacja przeciwko wypadaniu włosów

W 2026 roku Yves Rocher prezentuje odświeżoną linię kosmetyków przeciw wypadaniu włosów, opartą na technologii A.C.T., która działa na każdym etapie cyklu życia włosa. Anagen, katagen i telogen to trzy naturalne fazy cyklu wzrostu włosa:

Anagen – faza aktywnego wzrostu włosa. Komórki cebulki intensywnie się dzielą, a włos rośnie. Trwa zwykle kilka lat.

Catagen (katagen) – faza przejściowa. Wzrost włosa zatrzymuje się, a mieszek włosowy zaczyna się kurczyć. Trwa kilka tygodni.

Telogen – faza spoczynku. Włos pozostaje w mieszku, a następnie wypada, żeby zrobić miejsce dla nowego włosa. Trwa zwykle kilka miesięcy.

Sercem formuły jest unikalne połączenie kiełków organicznej soczewicy oraz bioflawonoidów, opracowane po 4 latach badań botanicznych i chronione patentem. Składniki te wspólnie zwiększają produkcję czynnika „FGF7” (Fibroblast Growth Factor 7) – kluczowego markera wzrostu włosów – aż o 154%1. Odgrywa on istotną rolę w stymulowaniu i wydłużaniu fazy wzrostu włosa (anagenu), czyli okresu, w którym włos aktywnie rośnie.

Czteroetapowy rytuał pielęgnacyjny oddziałuje na wszystkie trzy fazy cyklu życia włosa: stymuluje wzrost włosów (+40%)2, ogranicza ich wypadanie (-84%)3 oraz wzmacnia cebulkę, pomagając zachować ponad 11 600 włosów. Formuły są wolne od siarczanów i silikonów, wegańskie oraz zawierają do 99% składników pochodzenia naturalnego.

Seria przeciw wypadaniu włosów Yves Rocher została stworzona z myślą o kobietach i mężczyznach w każdym wieku, którzy zauważają pierwsze oznaki wypadania włosów – także o charakterze przejściowym. To przystępna cenowo, ukierunkowana pielęgnacja, która pomaga ograniczyć pierwsze oznaki wypadania oraz wspiera zachowanie gęstości i witalności włosów.

Yves Rocher w nowej serii do pielęgnacji włosów czerpie inspirację z biologicznego cyklu włosa – anagenu, katagenu i telogenu – aby przeciwdziałać zaburzeniom związanym z wypadaniem włosów. Sercem formuły jest technologia A.C.T., oparta na połączeniu dwóch uzupełniających się składników aktywnych pochodzenia roślinnego: organicznych kiełkujących nasion soczewicy i bioflawonoidów, które wspierają pielęgnację włosów skłonnych do wypadania. Skuteczność działania idzie tu w parze z przyjemnością stosowania, a efekty są widoczne i długotrwałe.

Kosmetyki z serii przeciw wypadaniu włosów:

Intensywnie wzmacniająca wcierka przeciw wypadaniu włosów (195 ml / 149 zł) - aktywuje wzrost włosów, ogranicza wypadanie włosów już po pierwszych 3 tygodniach stosowania, wzmacnia cebulki włosów. Wstrząsnąć i nanieść 2- 3 dawki przedziałek po przedziałku na suche lub wilgotne włosy. Wmasować. Nie spłukiwać. Codzienna kuracja. 99% składników pochodzenia naturalnego.

Szampon przeciw wypadaniu włosów (w wersji 300 ml / 41,90 zł & 100 ml oraz uzupełniacz 600 ml) - kluczowy etap pielęgnacji; oczyszcza i wzmacnia włosy, stymulując ich wzrost. Włosy są zregenerowane, miękkie i elastyczne.

Odżywka przeciw wypadaniu włosów (200 ml / 41,90 zł) - wzmacnia włosy na długości podczas rozczesywania. Włosy są mniej łamliwe, dzięki czemu z czasem stają się gęstsze.

Serum wzmacniające do skóry głowy (50 ml / 75 zł) - działa bezpośrednio na skórę głowy, aby pogrubić włókno włosa i wzmocnić cebulkę. Dzięki temu włosy stają się mocniejsze, bardziej odporne i odzyskują witalność. Serum należy stosować 2-3 razy w tygodniu, aplikując ok. ½ pipety na skórę głowy pasmo po paśmie i wykonując delikatny masaż. Nie wymaga spłukiwania. Nie pozostawia tłustych włosów. 98% składników pochodzenia naturalnego.

Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe