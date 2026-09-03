Back to School – przygotuj się na nowy sezon pełen przygód

Marka Regatta przygotowała selekcję produktów dla dzieci, które sprawdzą się zarówno podczas codziennej drogi do szkoły, jak i podczas aktywności na świeżym powietrzu. W końcu szkolna wyprawka może być nie tylko praktyczna, ale również gotowa na znacznie więcej – od spontanicznej zabawy z rówieśnikami po weekendową wyprawę za miasto. Funkcjonalne kurtki i okrycia wierzchnie pomogą przygotować najmłodszych na kapryśną pogodę i pierwsze oznaki jesieni, zapewniając komfort niezależnie od tego, co przyniesie kolejny dzień.

Wśród propozycji Regatta znalazły się modele dopasowane do różnych potrzeb i warunków pogodowych. Pack-It Jacket III to lekka kurtka przeciwdeszczowa wykonana z oddychającego materiału ISOLITE 15000, wyposażona w podklejane szwy zapewniające ochronę przed deszczem. Dzięki możliwości spakowania jej do dołączonego woreczka bez problemu zmieści się w szkolnym plecaku i może być zawsze pod ręką, gdy pogoda niespodziewanie się zmieni.

Na chłodniejsze i bardziej wymagające dni sprawdzi się model Beamz – kurtka wykorzystująca wodoodporną i oddychającą technologię ISOTEX 10000 oraz ocieplenie THERMOGUARD. O bezpieczeństwo najmłodszych dbają odblaskowe elementy 360° oraz Brite Light, czyli wbudowana w rękaw latarka LED ładowana USB z trzema poziomami jasności. To praktyczne rozwiązanie szczególnie przydatne podczas powrotów ze szkoły w pochmurne dni czy jesiennych spacerów.

Przejściowa kurtka Hurdle łączy ochronę przed deszczem z dodatkowym ciepłem. Model wykorzystuje technologię ISOTEX 10000 oraz ocieplenie THERMOGUARD, a podklejane

szwy zwiększają ochronę przed wilgocią. Odblaskowe wykończenia 360°, regulowane mankiety i zapinane kieszenie sprawiają, że kurtka dobrze sprawdzi się podczas codziennych aktywności na świeżym powietrzu.

Na jeszcze niższe temperatury odpowiedzią jest Junior Vallina z membraną ISOTEX 15000 i ociepleniem WARMLOFT wykonanym w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Ciepła podszewka kaptura oraz odblaskowe detale 360° sprawiają, że model dobrze sprawdzi się zarówno w drodze do szkoły, jak i podczas jesiennych aktywności na świeżym powietrzu.

Uzupełnieniem kolekcji są koszulki, polary oraz przeciwdeszczowe kombinezony dla maluszków, a także praktyczne akcesoria – butelki na wodę, kubki termiczne, bidony oraz plecaki i obuwie. To funkcjonalne elementy, które pomogą najmłodszym dobrze przygotować się na każdy dzień i mieć ze sobą wszystko, czego potrzebują.

Autor: Regatta / Materiały prasowe