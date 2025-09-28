Herbal Care. Jesteśmy częścią natury

W ostatnim czasie marka Herbal Care, należąca do Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona, przeszła metamorfozę. Obecna na polskim rynku od 2007 roku chce być jeszcze bliżej swoich odbiorców: bardziej zrozumiała i funkcjonalna, ale wciąż tak samo wierna roślinnym składnikom i zielarskim tradycjom. To właśnie te zmiany były tematem pięknego spotkania w Łazienkach Królewskich, jakie poprowadziła Agnieszka Cegielska.

Podczas części oficjalnej spotkania Barbara Barcikowska, z organizującej wydarzenie agencji Quality Public Relations, opowiedziała zaproszonym dziennikarzom i influencerom, że wprowadzone zmiany to krok naprzód, który nie zrywa z dotychczasową tożsamością marki, lecz ją rozwija. Herbal Care ma teraz nowy logotyp, minimalistyczną grafikę oraz dedykowane, wygodne w użytkowaniu butelki z zamknięciem typu disc-top. Co więcej, marka stawia nie tylko na redesign, ale także wprowadza nowości, czyli kremy i maseczki, odżywki i szampony, już wkrótce pojawią się kolejne kosmetyki do mycia i kąpieli, a także pielęgnacji rąk i stóp. Ponadto Herbal Care wchodzi w nowy etap w kluczowej dla siebie kategorii, jaką jest pielęgnacja włosów. Następnie głos zabrała Ewelina Zięba, Liderka Zespołu Badań i Rozwoju Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona. Opowiadała o najczęstszych problemach i potrzebach związanych z włosami i twarzą oraz wyjaśniła, jak odpowiadają na nie kosmetyki Herbal Care. Rozmowa ta była idealnym wprowadzeniem do wystąpienia gościa specjalnego, zwanego „ulubionym botanikiem Polaków”, Artura Zagajewskiego. Przybliżył on gościom fascynujący świat roślin, które nas otaczają, podzielił się ciekawostkami.

Na zaproszonych dziennikarzy i influencerów czekały także liczne atrakcje. Goście mogli wykonać własną „lasagne kwiatową” w doniczce podczas warsztatów, co było kreatywnym nawiązaniem do natury marki. Przygotowano dla nich również specjalne punkty do zdjęć: ściankę oraz efektowne lustro w pięknej kwiatowej aranżacji, za co otrzymywali personalizowane upominki. Nie zabrakło także możliwości testowania produktów, pysznego poczęstunku oraz czasu na swobodne rozmowy w kuluarach. Na zakończenie wydarzenia każdy z gości został obdarowany giftbagiem wypełnionym najnowszymi kosmetykami Herbal Care.

i Autor: Herbal Care/ Materiały prasowe