Nabijaj kroki i pobijaj świat. Te buty wiosną i latem sprawdzą się najlepiej

Kolekcja obejmuje pięć linii: Originals, Summer Originals, Summer Fashion, Summer Nest oraz Street i Wool Sneaker. Każda z nich odzwierciedla filary marki: Force of Nature, Power of Simplicity, Owning Comfort Zones i Timeless Inspiration.

Ikona powraca. Wiosna zaczyna się od Miki

Sezon otwierają mode, który definiują DNA marki — sneaker z australijskiej wełny merino stworzony do codziennego noszenia.

Miki to lekki sneaker z australijskiej wełny merino z dodatkiem bawełny, z pianką memory foam i podeszwą EVA z gumowymi wstawkami. W pełni pralny w pralce — z zapasowymi sznurówkami w zestawie. Naturalny, oddychający i niewymagający.

Wiosna w ruchu. Styl, który podróżuje z Tobą

Wiosna to idealny czas na aktywności, w zwiazku z czym w kolekcji znaleźc można dwa modele stworzone dla uwielbiających ruch — jeden z kolekcji Summer Nest, której fundament stanowi zrównoważony rozwój, drugi to minimalistyczny klapek z kolekcji Summer Originals.

Agonis Mac

Lekki sneaker z dzianinowej bawełny z naturalną jutą i pianką memory foam 4 mm. Podeszwa z naturalnej gumy, miękka bawełniana wkładka i sznurowanie dla bezpiecznego dopasowania. Agonis Mac to but, w którym można spędzić cały dzień — od kawiarni po nadmorską promenadę

Maroo

Nowoczesny klapek o zamkniętym nosie i otwartej pięcie — minimalistyczny, ale z charakterem. Zamszowy góra z wkładką Nappa Leather i pianką memory foam, na grubej podeszwie EVA z dekoracyjnymi przeszyciami. Pasuje do wszystkiego: od jeansów po letnie sukienki.

Majowy prezent dla niej. Komfort, który mówi wszystko

Maj to szczyt sezonu i wyjątkowa okazja, by podarować coś, co nie tylko jest obietnicą wygody, ale i trwałości - zwłaszcza, na Dzień Matki.. EMU Australia proponuje kolekcję sandałów i klapków z premium materiałów. W centrum uwagi: Maroo, Scarlet, Morna oraz kolor sezonu Espresso.

Scarlet

Dwa paski, regulowana klamra, pianka memory foam — Scarlet to sandał, który rozumie kobiecość bez kompromisów. Zamsz, skórzana podszewka i miękka podeszwa EVA tworzą model elegancki i praktyczny jednocześnie. Klasyk, który zostaje na długo.

Morna

Skrzyżowane paski, regulowana klamra przy kostce i pianka memory foam pod stopą. Morna to sandał z charakterem — dopracowane detale i skórzane materiały sprawiają, że pasuje zarówno do wakacyjnych stylizacji, jak i miejskiego lata. Model z kolekcji z EMU Easy Buckle zapewniającym łatwe dopasowanie.

Kolor sezonu: Espresso

Ciepły, głęboki brąz to kolor, który EMU Australia wyróżnia jako hit od kilku sezonów.. Dostępny w trzech skórzanych modelach z kolekcji Summer Fashion i Summer Nest — łatwo komponuje się z naturalnymi tkaninami, bielą i kremem. Każdy z modeli z wkładką contoured footbed i gumową podeszwą.