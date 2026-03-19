Nadaj wiośnie koloru. Wyjątkowa kolekcja mody już w sprzedaży

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-19 9:50

Marka UNIQLO ogłasza premierę kolekcji Uniqlo U na sezon wiosna/lato 2026, która trafi do sprzedaży 19 marca. Linia Uniqlo U powstaje pod kierownictwem dyrektorów artystycznych Christophe’a Lemaire’a i Sarah-Linh Tran wraz z ich zespołem projektowym w Paryżu. Najnowsza linia eksploruje ideę neo-core – reinterpretację podstawowych elementów garderoby, czego rezultatem ma być szafa dostosowująca się do zmieniających się stylów życia i pogody. Letnia paleta kolorystyczna oparta na przygaszonej bieli i spranym błękicie, wprowadza lekki, subtelny rytm.

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

Wyrafinowany styl w lekkim wydaniu

W kolekcji wykorzystano prześwitujące materiały, które delikatnie otulają skórę, zapewniając komfort noszenia. Męska koszula Boxy Shirt ma luźny krój i wykonana jest w 100% z bawełny, podczas gdy damksa parka oferuje niezwykłą funkcjonalność poprzez użycie tkaniny z właściwościami wodoodpornymi oraz ochroną przed promieniami UV. Uzupełnieniem stylizacji mogą być spodnie Easy Gathered Pants, charakteryzujące się pięknym, zwiewnym fasonem.

Nowoczesna odzież wierzchnia na cały sezon

W kolekcji znalazły się Cotton Blend Short Blouson o dopasowanej formie i luźniejszych rękawach oraz Short Blouson wykonany z gładkiej tkaniny. Oba modele odzieży wierzchniej mają uniwersalny charakter unisex i mogą być noszone przez cały sezon. Kurtki tworzą idealny zestaw wraz z pasującymi spodniami.

Nowe spojrzenie na klasyczne fasony spodni

Przemyślane podejście do proporcji i materiałów pozwoliło na stworzenie klasycznych modeli spodni w odświeżonym stylu. Wide Cargo Pants mają delikatnie zakrzywioną linię nogawki i szeroki krój. Jeansy w kolorystyce vintage można połączyć z paskiem z metalowymi detalami, tworząc wyrazisty look, charakterystyczny dla kolekcji Uniqlo U.

  •  Start sprzedaży: 19.03.2026 (czwartek)
  • W kolekcji znajduje się 14 modeli damskich, 19 modeli męskich oraz 3 akcesoria. Większość projektów ma charakter unisex.
