Hit z TikToka, który zmieni Twoją cerę. Nie zwlekaj: zacznij retinizację już tej zimy!

Retinol to niezwykle skuteczny składnik przeciwstarzeniowy, niestety często podrażnia skórę. Dlatego wprowadzanie go do pielęgnacji powinno odbywać się stopniowo. Proces ten, zwany retinizacją, polega na budowaniu tolerancji skóry na retinol poprzez stopniowe zwiększanie stężenia tego składnika i częstotliwości jego stosowania.

Retinol od lat jest jedną z najskuteczniejszych i najlepiej przebadanych substancji, mający realny wpływ na komórki naszego organizmu w szerokim zakresie. W obrębie naskórka retinol zmniejsza ilość komórek atypowych, pobudza proliferację keratynocytów, wpływa na procesy regeneracji poprzez pogrubienie warstwy ziarnistej i redukcję warstwy rogowej, a także wpływa na syntezę ceramidów. Co w konsekwencji prowadzi do wzmocnienia naskórka i zwiększenia jego odporności na działanie czynników zewnętrznych. Na poziomie skóry właściwej retinol nie tylko pobudza syntezę biocząsteczek – kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, ale także hamuje aktywność metaloproteinaz. Jeśli do tego dodamy jeszcze wpływ na zmniejszanie stanu zapalnego, poprzez hamowanie przemiany kwasu arachidonowego i jego działanie rozjaśniające przebarwienia, w dwóch mechanizmach - przyspieszenia wymiany komórek naskórka oraz hamowanie nadreaktywności melanocytów ukazuje nam się wielozadaniowość retinolu. Uzyskujemy globalne działanie przeciwstarzeniowe zarówno w korekcji już istniejących objawów jak i profilaktyce, do tego poparte licznymi badaniami klinicznymi. Wspomniane badania wykazują, iż uzyskanie znacznej poprawy jakości tkanki skórnej występuje już po kilku tygodniach stosowania, jednak aby uzyskać wymierne korzyści redukcji zmarszczek wymagane długofalowe stosowanie retinolu i w tym przypadku kluczowe jest zbudowanie tolerancji na retinol, tzw. retinizacja skóry.

Mediderma przygotowała gotowy protokół dla osób pragnących wprowadzić pielęgnację witaminą A w codziennej rutynie. Dwa protokoły zabiegowe, zaplanowane na 6 miesięcy kuracji, uzależnione od stopnia tolerancji skóry, polegające na pulsacyjnym stosowaniu retinoidów. Protokół 1 dla osób, które po raz pierwszy sięgają po produkty z retinolem. Kuracja rozpoczyna się wprowadzeniem produktów SENSE – AGE Medi+derma w pierwszej fazie zawierających system 3A – czyli połączenie retinolu, retinaldehydu i palmitynianu retinylu w niskich stężeniach w formie liposomowanej, a w kolejnych fazach czystego, stabilizowanego retinolu stężeniu do 0,25%. Drugi protokół zakłada rozpoczęcie kuracji w dawce 0,25% retinolu i stopniowe zwiększanie aż do 1% . Zaletą obu kuracji jest stopniowe, kontrolowane zwiększanie dawki poprzez zastosowanie zaawansowanych formuł kosmetycznych, zawierających zarówno system 3 retinoidów, gwarantujący powolne uwalnianie, wysoką stabilność i doskonałą tolerancję , jak i czystej formy witaminy A (retinolu) zamkniętego w nanosomach, które zapewniają jego stabilność i zwiększoną penetrację w głąb skóry. Kuracja bezpieczna, zaplanowana, prowadzona pod kontrolą kosmetologa to szansa na uzyskanie wymiernych korzyści i trwałych efektów redukcji objawów starzenia skóry.

Jak startować z retinolem? Porady Anny Antosik Scientific & Training Manager Mediderma

Retinizacja skóry to prawdziwy hit w dermatologii i kosmetologii.

Dlaczego? Bo działa!

Dr Monika Rogala podkreśla: „Wśród metod terapii przeciwstarzeniowych, które prezentują różne podejścia do utrzymania zadowalającej kondycji skóry, miejscowe retinoidy są cząsteczkami, za którymi stoją niezbite dowody kliniczne przemawiające za ich skutecznością”

Retinoidy, czyli pochodne witaminy A, mają udowodnione naukowo właściwości:

Redukują zmarszczki i drobne linie – Twoja skóra stanie się bardziej napięta i elastyczna.

Poprawiają teksturę cery – koniec z szorstkością czy nierównościami.

Rozjaśniają przebarwienia – Twoja cera nabierze jednolitego kolorytu.

Likwidują niedoskonałości – pożegnaj się z wypryskami i rozszerzonymi porami!

Jak zacząć retinizację? Sięgnij po poradę fachowca

Nie rzucaj się od razu na głęboką wodę! Kluczem jest cierpliwość i stopniowe wprowadzanie retinoidów. Skrojony na miarę, skuteczny plan pielęgnacyjny opracuje dla Ciebie dermatolog, lekarz medycyny estetycznej lub kosmetolog. Zapytaj eksperta o gotowe protokoły pielęgnacyjne Mediderma dla osób pragnących wprowadzić kurację witaminą A w codziennej rutynie. Uzależnione są one od stopnia tolerancji skóry i zaplanowane na 6 miesięcy kuracji.

Startuj powoli

Na początku używaj produktu z retinoidami 1-2 razy w tygodniu w niskim stężeniu. Jeśli nie masz do tego głowy, sięgnij po SENS-AGE MD ULTRA CORRECTOR 3A Renewer krem z systemem 3-retinol Mediderma. Zapewnia on doskonałą tolerancję dzięki systemowi stopniowego uwalniania retinolu. To idealny preparat, by rozpocząć swoją przygodę z retinoidami.

Wyobraź sobie kosmetyk, który działa jak osobisty trener dla Twojej skóry – stymuluje ją do produkcji kolagenu i elastyny, chroni włókna kolagenowe oraz wspiera naturalną regenerację. Tak właśnie działa SENS-AGE MD ULTRA CORRECTOR 3A Renewer krem z systemem 3-retinol Mediderma. Ta innowacyjna formuła, wzmocniona składnikami antyoksydacyjnymi i nawilżającymi, wspiera integralność skóry, zapewniając kompleksową pielęgnację.Efekty mówią same za siebie:

Skóra wygląda zdrowiej i bardziej promiennie

Zmarszczki są wygładzone, a przebarwienia rozjaśnione

Elastyczność i jędrność skóry wyraźnie się poprawiają

Najlepiej oceń to sama i sprawdź na własnej skórze!

Łącz zabiegi w gabinecie z pielęgnacją domową, bo zapewniają najlepsze efekty

Przetestuj zabieg 3-RETISES CT YELLOW PEEL Mediderma, od lat cieszący się niesłabnącym powodzeniem w najlepszych gabinetach i klinikach estetycznych na całym świecie. To niezwykle skuteczny profesjonalny peeling na bazie skoncentrowanego retinolu i witaminy C. Rozjaśnia, ujędrnia i działa przeciwzmarszczkowo. Ponadto wyrównuje koloryt i przywraca blask skórze.

Pamiętaj o nawilżaniu i SPF

Ochrona przeciwsłoneczna podczas procesu retinizacji jest obowiązkowa, aby chronić skórę.

MEDIDERMA SENS-AGE MD Krem z systemem 3-retinol

Redukuje i opóźnia pojawianie się oznak starzenia skóry.

Działanie przeciwzmarszczkowe.

SKŁAD: 3-retinol system, peptydy, resweratrol, olej ze słodkich migdałów.

Połączenie systemu 3 retinol z czynnikami wzrostu stymuluje i wspiera syntezę kolagenu i elastyny, chroni włókna kolagenowe i poprawia integralność skóry i naskórka. Formuła wzmocniona składnikami o działaniu antyoksydacyjnym i nawilżającym. Poprawia wygląd skóry, wygładza, redukuje widoczność zmarszczek, rozjaśnia przebarwienia, poprawia elastyczność i jędrność skóry. Doskonała tolerancja dzięki systemowi stopniowego uwalniania retinolu. Idealna pielęgnacja wstępna, wprowadzająca retinoidy. Przeznaczona do pielęgnacji skóry suchej