Hity z Super-Pharm. Hitowe kosmetyki taniej o 60 proc. Kultowa pomadka oraz perełka na zmarszczki w o wiele niższych cenach

Dni Klubu Super-Pharm to doskonała okazja nie tylko dla łowców promocji, by uzupełnić swoją kosmetyczkę lub poznać nowe marki. W tym czasie na Klubowiczów czekają atrakcyjne promocje na produkty wielu marek. W ramach akcji można kupić produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, kosmetyki do makijażu, perfumy, a także artykuły higieniczne i suplementy diety. Rabaty sięgają nawet 60 procent! Z ofert promocyjnych mogą skorzystać wyłącznie członkowie Klubu Super-Pharm. Jeśli nie jesteś jeszcze w Klubie, nie czekaj i dołącz – wystarczy ściągnąć aplikację i założyć konto. Cały proces to zaledwie kilka kliknięć.

JESZCZE WIĘKSZE PROMOCJE

Pełną listę ofert można znaleźć w gazetce promocyjnej na www.superpharm.pl i w aplikacji. W wybranych dniach obowiązywać będzie super promocja na dermokosmetyki, m.in. -40% na całe marki dermokosmetyczne, takie jak La Roche-Posay (8-10.08) Oillan (8-10.08) oraz Vichy (11-14.08). Przez cały tydzień trwania dni klubu Super-Pharm możesz kupić trzy bestsellerowe produkty Vichy (serum Neovadiol Meno 5, krem na dzień Neovadiol Post-Menopause oraz krem na dzień Liftactiv Collagen Specialist) w cenach niższych aż o 50%! A kosmetyki marki Sesderma kupisz w promocji 1+1 za grosz (9-12.08)! To również idealna okazja, by zaopatrzyć się w produkty do makijażu – w klubie Super-Pharm masz aż 50% rabatu na całe marki Maybelline New York, Bourjois, L'Oreal Paris, Pupa, Max Factor, Rimmel oraz Sally Hansen. Dodatkowo przy zakupie dowolnych produktów za min. 29,99 zł możesz skorzystać z trzech MAXI OKAZJI, w których znajduje się m.in. kultowy Suchy olejek Nuxe Huile Prodigieuse® w cenie 25,99 zł/30 ml (8-15.08, wyłącznie w drogeriach Super-Pharm)! Poniżej przedstawiamy propozycje produktów, na które warto zwrócić uwagę w letniej pielęgnacji!

YOSKINE SUPREME-VIT B12&C Nawilżający zastrzyk witamin krem przeciwzmarszczkowy na dzień 50+

YOSKINE SUPREME-VIT B12&C to linia luksusowych kosmetyków o działaniu nawilżającym i przeciwzmarszczkowym, która wykorzystuje cenne właściwości witaminy B12 oraz innowacyjnej witaminy C połączonej z nośnikiem krzemowym. Połączona siła witamin działa jak potężny zastrzyk młodości, nadając skórze piękny, zdrowy koloryt i rozjaśniając przebarwienia. Nawilżający krem przeciwzmarszczkowy „zastrzyk witamin” B12 & C dzięki wysoce aktywnym witaminom, redukuje zmarszczki i przebarwienia oraz regeneruje skórę. Różowy kolor kremu wynika z charakterystycznej barwy witaminy B12.

Nuxe Prodigieuse® Boost Detox Rozświetlająca maska detoksykująca

Posiada innowacyjną trójfazową konsystencję, która zmienia się w czasie stosowania: delikatny żel po wmasowaniu w skórę staje się lekkim, luksusowym olejkiem, aby po zmyciu pozostawić na Twojej twarzy uczucie zmysłowego otulenia, jak po posmarowaniu balsamem. Pokochasz ją także za piękny, cytrusowy aromat, który pozwoli Ci się zrelaksować podczas pielęgnacji. Sekretem skuteczności maseczki jest wegańska formuła, która ma aż 98% naturalnych składników w większości pochodzących z ekologicznych upraw. Dzięki niej skutecznie pozbędziesz się wszystkich zanieczyszczeń, a Twoja cera stanie się aksamitnie gładka.

SVR Sebiaclear Ampoule Flash

Produkt do pielęgnacji skóry, który działa na wszystkie parametry powodujące, iż skóra trądzikowa koryguje niedoskonałości w rekordowym czasie. Stworzony w 81% ze składników naturalnych, z kwasem uznanym za skuteczny i wzbogacony o dermatologiczne składniki aktywne dla wysokiej tolerancji, kompletnego i szybkiego działania. Formuła z 15% kwasem azelainowym, uznanym dermatologicznie aktywnym środkiem przeciwzapalnym i keratolitycznym. W połączeniu z kwasem salicylowym, cynkiem i niacynamidem, SEBIACLEAR Ampoule flash głęboko oczyszcza, widocznie zmniejsza niedoskonałości i zaczerwienienia w rekordowym czasie.

BIODERMA Atoderm Huile De Douche Olejek pod prysznic

Delikatny olejek do kąpieli, który intensywnie odżywia skórę, przywraca jej lipidy i łagodzi uczucie ściągnięcia. Zawarty w nim patent SKIN BARRIER THERAPYTM tłuszcze roślinne oraz witamina PP biologicznie chronią wrażliwą skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Bez dodatku mydła. Nietłusta, ultra-lekka formuła. Bardzo dobrze tolerowany przez skórę i oczy. Delikatnie perfumowany.

AVÈNE Hyaluron Activ B3 Multi intensywny krem na noc

Krem do twarzy na noc marki Avéne jest przeznaczony dla każdego typu skóry. Pokochasz go od pierwszej aplikacji za sprawą kojących właściwości, a delikatna i lekko pachnąca konsystencja przyniesie Twojej skórze komfort, nie pozostawiając tłustego filtru. Sekretem skuteczności Hyaluron Activ B3 Multi intensywnego kremu na noc są składniki aktywne takie jak retinaldehyd, czysty kwas hialuronowy, ekstrakt z haritaki czy niacynamid. To one odpowiadają za przedłużenie żywotności komórek, zmniejszenie zmarszczek i cudowną gładkość cery po przebudzeniu. Zawiera aż 97% składników pochodzenia naturalnego.

PHYTO Phytocyane Szampon rewitalizujący

Delikatnie, ale dokładnie oczyszcza skórę głowy i włosy. Posiada 81% składników pochodzenia naturalnego. Zawiera między innymi wyciąg z miłorzębu japońskiego o właściwościach tonizujących i rewitalizujących oraz prowitaminy B6 i B5, które pomagają odzyskać włosom zdrowy wygląd i witalność. Ponadto zawarty w formule szamponu wyciąg z organicznego rozmarynu wspiera oraz chroni skórę głowy. W jego składzie nie znajdziesz silikonów i barwników.

Sesderma Samay Serum przeciwstarzeniowe

Serum Samay zostało stworzone, aby dać odpowiedź na potrzeby skóry dotkniętej starzeniem, a jednocześnie wrażliwej. Jego lekka i płynna konsystencja sprawia, że serum jest doskonałe jako pielęgnacja bazowa, a także poprawia przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. Bioretinoidy działają w podobny sposób do retinoidów, dając efekt przeciwstarzeniowy, ale przy zapewnieniu wysokiego stopnia tolerancji przy skórze wrażliwej. Nagietek ma udowodnione działanie łagodzące na podrażnioną skórę. Bioecolia® chroni naturalną florę saprofitową skóry. Alantoina jest pochodną mocznika, o podwójnym działaniu: nawilżającym i regenerującym skórę.

Apivita Wine Elixir Ujędrniająco-liftingujący lekki krem przeciwzmarszczkowy do twarzy

Apivita to wyjątkowa grecka marka, dostępna na wyłączność w drogeriach Super-Pharm. W oparciu o naukę o epigenetyce, ten jedwabisty krem reaktywuje młodość skóry w najbardziej efektywny sposób dzięki polifenolom - potężnym cząsteczkom przeciwstarzeniowym z liści winorośli Santorini. Dzięki zawartości polifenoli z winorośli Santorini wpływa na zmniejszenie widoczności zmarszczek, zapewniając jednocześnie jędrniejszą skórę i poprawę konturów twarzy. Mastyks zwiększa gęstość i elastyczność skóry. Opatentowany ekstrakt z propolisu chroni przed stresem oksydacyjnym i czynnikami zewnętrznymi. Działa nawilżająco dzięki zawartości kwasu hialuronowego, masła shea, oliwy z oliwek i oleju z pestek winogron. Dodatek olejków eterycznych neroli, paczuli, szałwii muszkatołowej i róży odmładza skórę i poprawia nastrój.

Maybelline Superstay Vinyl Ink

Odkryj zupełnie nowe, winylowe wykończenie ust ze szminką Super Stay Vinyl Ink od Maybelline New York! Zapewnia długotrwały połysk, niczym lakier do ust. Intensywny kolor utrzymuje się aż do 16h, nie rozmazuje się i nie ściera. Formuła została wzbogacona o aloes i witaminę E, zapewniając komfort noszenia. To szminka, która zmienia reguły gry!

i Autor: Materiały prasowe Super-Pharm

