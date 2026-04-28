Idealna walizka na city break? Poznaj nowości od OCHNIK

Technologia w podróży

Tegoroczne nowości OCHNIK to przede wszystkim postawienie na materiały nowej generacji. W ofercie dominują modele wykonane z polipropylenu - niezwykle lekkiego, a jednocześnie elastycznego tworzywa, które absorbuje uderzenia bez pękania. Dla osób szukających ekonomicznych rozwiązań, marka przygotowała nową linię walizek z ABS-u (częściowo pochodzącego z recyklingu), łącząc troskę o środowisko z nowoczesnym designem.

City Break pod kontrolą

Dobry city break wymaga praktycznego pakowania. Nowe modele kabinówek OCHNIK (w rozmiarach 16” do 19”) zostały zoptymalizowane pod kątem wymogów popularnych linii lotniczych (m.in. LOT, Ryanair, Wizz Air).

Na jakie walizki zwrócić uwagę?

Podwójne, łożyskowane kółka 360°: Gwarantują bezszelestne przemieszczanie się po terminalu i stabilność na miejskim bruku.

Inteligentne wnętrze: Dwie osobne komory z elastycznymi pasami i siatkowymi kieszeniami pozwalają na separację ubrań od akcesoriów.

Zamek TSA: Standard w nowych kolekcjach OCHNIK, dający pewność bezpiecznej kontroli bagażu na każdym lotnisku świata.

Styl, który podróżuje z Tobą

Kolekcja Wiosna-Lato 2026 to nie tylko funkcjonalność, ale i estetyka wpisująca się w trend quiet luxury. Obok klasycznej czerni i granatu, w nowościach OCHNIK pojawiają się modne odcienie szałwii, pastelowych odcieni różu oraz niebieskiego, a także eleganckim beżu, które idealnie komponują się z wiosennymi trenczami i lnianymi garniturami z najnowszej linii.

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe

i Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe

i Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe