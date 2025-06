Idealne, beauty prezenty dla Taty!

Kosmetyk z okazji Dnia Ojca, to świetny pomysł. Nawet jeśli wydaje nam się, że nasz tata nie wykazuje zainteresowania tą dziedziną, to często wynika to po prostu z tego, że wśród półek sklepowych może się czuć lekko zdezorientowany i nie wie, czego naprawdę potrzebuje jego skóra. A potrzebuje ona składników, które będą działały przeciwzmarszczkowo i odżywczo, ale jednocześnie nie będą obciążać skóry. W DOUGLAS znajdziesz produkty, które są skuteczne, eleganckie i… facet-friendly. Nawet jeśli Twój tata na co dzień używa „jednego kremu do wszystkiego”, możesz mu pokazać, że pielęgnacja może być prosta, przyjemna i naprawdę działać. Bo choć wielu ojców nigdy głośno nie powie, że lubi dobrze pachnieć, mieć zadbaną skórę czy gładko ogoloną twarz, to prawda jest taka, że dobry kosmetyk to prezent, który mówi: „Zasługujesz na to, co najlepsze”. Z okazji Dnia Ojca wybraliśmy 7 kosmetyków, które ucieszą każdego mężczyznę. Co więcej, na wybrane produkty z kategorii męskiej pielęgnacji w DOUGLAS czekają teraz rabaty aż do -20%!

DR IRENA ERIS Platinum Men Age Power Extreme Krem Przeciwzmarszczkowy dla skóry dojrzałej

Mówi się, że upływ czasu dla mężczyzn jest łaskawszy, ale ich skóra również się starzeje. Krem silnie ujędrniający, napinający skórę i hamujący zmiany konturu twarzy związane z upływem czasu. Platinum Men Age Power Extreme Krem Przeciwzmarszczkowy zawiera kompleks peptydu i protein ze słodkich migdałów pobudza naturalne mechanizmy obronne skóry w walce z procesem starzenia, stymuluje naprawę i odbudowę jej elastyczności. Olej z pestek brzoskwini i witamina E wpływa regenerująco, wygładzająco i zmiękczająco, wyraźnie poprawia gładkość skóry. Po zastosowaniu skóra jest bardziej napięta, jędrna, zrewitalizowana i wypoczęta. Dzięki delikatnej, lekkiej konsystencji krem szybko się wchłania nie pozostawiając tłustej warstwy. Polecany dla każdego rodzaju skóry (również dla skóry wrażliwej). Odważna nuta zapachowa, pozostawia uczucie świeżości na długi czas.

DR IRENA ERIS Platinum Men Age Power Extreme, teraz w Douglas w supercenie, 135 zł/50 ml

BIOTHERM HOMME Force Supreme Face Reshaper krem dla mężczyzn modelujący kontur twarzy i redukujący zmarszczki

Pozostajemy w kategorii: czas wstecz! Krem Force Supreme Face Reshaper od Biotherm łączy działanie liftingujące z przecizmarszczkowym i rewitalizującym, by zapewnić skórze codzienną pielęgnację anti-aging. Zaawansowana formuła z Men Neo-Proksylanem, kreatyną i Biotech Planktonem™ poprawia jędrność skóry, nadając jej gładszy i młodszy wygląd. Neo-Proksylan wspomaga produkcję kolagenu, poprawia elastyczność skóry i redukuje zmarszczki, z kolei kreatyna stymuluje syntezę kolagenu oraz przywraca skórze energię i jędrność. Biotech Plankton™ pomaga wzmacniać barierę ochronną skóry i działa regenerująco.

BIOTHERM HOMME Force Supreme Face Reshaper teraz w Douglas w supercenie, 349,99 zł/50 ml

CLARINS MEN Krem do twarzy Anti-Age

Ten krem działa kompleksowo: poprawia elastyczność, ujędrnia i widocznie redukuje oznaki upływu czasu. Jednocześnie wzmacnia barierę ochronną skóry, zwiększając jej odporność. Co ważne dla mężczyzn: szybko się wchłania i łatwo aplikuje (wystarczy rozgrzać w dłoniach i nałożyć na twarz).

Clarins Men Krem do twarzy Anti-Age teraz w Douglas w supercenie, 289,99 zł/50 ml

CLINIQUE FOR MEN Maximum Hydrator 72-Hour Auto-Replenishing Hydrator

Nawilżenie to podstawa pielęgnacji – także męskiej skóry. Ten krem „pracuje” jeszcze na jej nawodnienie przez 72 godziny – nawet po umyciu twarzy. A to dlatego, że zastosowano w nim m.in. technologię autoregeneracji wzbogaconą aktywowaną wodą aloesową, co pomaga skórze stworzyć własne rezerwy wodne, zapewniając jej maksymalne nawilżenie. Ponadto znajdziemy w nim: masło aloesowe (ekstrakt z liści aloesu z dodatkiem oleju kokosowego), które odbudowuje lipidy potrzebne do nawilżenia skóry oraz kwas hialuronowy pomagający zachować jędrność i komfort skóry. Produkt jest beztłuszczowy, świeży i lekki.

CLINIQUE FOR MEN Maximum Hydrator 72-Hour Auto-Replenishing Hydrator teraz w Douglas w supercenie, 153 zł/50 ml

DOUGLAS COLLECTION MEN Balancing Face Gel

Balansujący żel do twarzy DOUGLAS Men Energy, to doskonały wybór dla nieważkiej pielęgnacji, która mimo to optymalnie nawilża skórę dzięki bogatym składnikom, takim jak żeń-szeń i natychmiastowo nadaje jej świeżości. Natychmiast po nałożeniu skóra wygląda na cudownie napiętą i pozostaje matowa przez cały dzień - dzięki kremowo-żelowej konsystencji, która wchłania się w skórę w ciągu kilku sekund.

DOUGLAS COLLECTION MEN Balancing Face Gel teraz w Douglas w supercenie, 80,75zł/50 ml

TOM FORD Oud Wood Conditioning Beard Oil

Kolejnym punktem w męskiej pielęgnacji jest dbanie o zarost. Tom Ford for Men Skincare and Grooming Collection to linia stworzona w oparciu o stosowane kosmetyki i rytuały pielęgnacyjne, które charakteryzują się prostotą, skutecznością i intuicyjnością. Men Grooming Conditioning Beard Oil to klucz do dobrze utrzymanego zarostu. Olejek zmiękcza i nawilża zarost dzięki mieszance orzechów, olejkowi jojoba oraz witaminie A.

TOM FORD Oud Wood Conditioning Beard Oilteraz w Douglas w supercenie, 233,75zł/30 ml

DOUGLAS HOME SPA Wild Forest Lodge Body Wash

The Wild Forest Lodge Revitalising Body Wash od Douglas Home Spa zachwyca super miękką piankową konsystencją, która delikatnie oczyszcza skórę i pozostawia ją elastyczną. Orzeźwiające nuty drzewa cedrowego i wetiweru rozpieszczają skórę i zmysły, zamieniając każdy prysznic w przyjemną chwilę.

DOUGLAS HOME SPA Wild Forest Lodge Body Wash teraz w Douglas w supercenie, 39,92 zł/300 ml