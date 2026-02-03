Idealne dopasowanie w pielęgnacji skóry – cosnova powiększa swoje portfolio o specjalistyczne produkty oparte na badaniach naukowych

“Od ponad dwóch dekad budujemy międzynarodowy sukces naszych marek essence i Catrice, kształtując kategorię poprzez innowacje i silną orientację na konsumenta. U podstawtego sukcesu leży nasze przekonanie o demokratyzacji piękna i zapewnianiu najlepszego stosunku jakości do ceny. W Niche Beauty Lab znaleźliśmy partnera, który podziela tę filozofię, dzięki czemu idealnie pasuje do cosnova. Akwizycja pozwala nam rozszerzyć działalność na jeden z najbardziej dynamicznych segmentów branży kosmetycznej. Pielęgnacja skóry jest dla cosnova strategiczną dziedziną przyszłości, którą zamierzamy dalej rozwijać dzięki wiedzy naukowej, silnym markom i międzynarodowej skalowalności.” mówi Javier González, prezes i współzałożyciel cosnova.

Strategiczne przyłączenie z długoterminową perspektywą

Założona w 2018 roku firma Niche Beauty Lab opracowuje w swoich laboratoriach wysokowydajne, oparte na badaniach naukowych produkty do pielęgnacji skóry. Firma sprzedaje kosmetyki pod markami Transparent Lab, Theramid i Acnemy, które odniosły już sukces na kilku rynkach europejskich (w tym w Niemczech) i cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów. Strategia Niche Beauty Lab skupia się na skutecznych składnikach, przejrzystej komunikacji i budowaniu silnej społeczności online.

Globalny rynek produktów do pielęgnacji skóry od lat jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów branży kosmetycznej. Dzięki akwizycji cosnova dywersyfikujeswoje portfolio, włączając do oferty specjalistyczną markę pielęgnacyjną opartą na badaniach naukowych i wzmacniając potencjał dalszego wzrostu

“Od momentu powstania w 2018 roku firma Niche Beauty Lab kieruje się ambicją zmiany zasad obowiązujących w branży kosmetycznej i demokratyzacji piękna” mówi SergioChorrero, założyciel i CEO Niche Beauty Lab. “Nasze podejście ‘z laboratorium do Twojego domu’ łączy w sobie wiedzę naukową, zaawansowane formuły i wyjątkową jakość wprzystępnych cenach. W cosnova znaleźliśmy partnera, który nie tylko zapewnia międzynarodową infrastrukturę i doświadczenie w zakresie skalowania niezbędne donaszego kolejnego etapu rozwoju, ale także podziela nasze podstawowe wartości – przy pełnym zachowaniu naszej tożsamości, naszych zespołów i naszego sposobu pracy.”

Ciągłość przywództwa, lokalizacji i działalności

Stabilność i ciągłość są priorytetami w procesie integracji Niche Beauty Lab. Istniejące struktury pozostaną niezmienione, podobnie jak siedziba firmy zatrudniająca 45pracowników w Canet de Mar. Sergio Chorrero będzie nadal kierował Niche Beauty Lab jako CEO, zapewniając ciągłość przywództwa i kierunku strategicznego. Jednocześnie globalnasieć dystrybucji cosnova otwiera nowe możliwości międzynarodowego rozwoju na ponad 90 rynkach na całym świecie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy powitać Niche Beauty Lab w rodzinie cosnova”, mówi Christina Oster-Daum, prezes i współzałożycielka cosnova. „Łącząc siły, robimy ważnykrok w kierunku dalszego wzmocnienia naszego portfolio i zrewolucjonizowania zarówno kosmetyków kolorowych, jak i produktów do pielęgnacji skóry. Niche Beauty Lab jestidealnym uzupełnieniem cosnova, podzielającym naszą ambicję oferowania wysokiej jakości, innowacyjnych i skutecznych produktów w przystępnych cenach konsumentom na całymświecie”.