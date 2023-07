Idealnie miękkie i nawilżone usta za 10 zł. Pożegnaj spierzchnięte i suche usta raz na zawsze

Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Taki manicure to brak klasy. Te odcienie postarzają i podkreślają zmarszczki na dłoniach

Uwielbiany krem do twarzy dla kobiet po 50-tce w promocji Rossmanna za 18 zł. Wyprasuje zmarszczki i nawilży cerę. "Zmarszczki wokół oczu są spłycone"

Latem warto postawić na złuszczenie skóry ciała. Wakacyjne peelingi idealnie wygładzą i przygotują skórę na aplikację ulubionego balsami. Peeling cukrowe Tutti Frutti to moc orzeźwiających zapachów oraz porządnego złuszczenia ciała. W ofercie marki znajdziesz między innymi zapach arbuza oraz pomarańczy. Jeżeli wolisz drobniej zmielone peelingi to postaw na ten od Bielendy. Wygładzający cukrowy peeling do ciała brzoskwinia i kombucha idealnie wygładzi i złuszczy skórę ciała.

Marka SheHand zadba o Twoje dłonie i stopy. Ich złote maseczki wypełnione są składniki aktywnymi, takimi jak mocznik oraz peptydy. To genialny sposób na domowe SPA. Zaaplikuj rękawiczki na dłonie i skarpetki na stopy i pozwól składnikom aktywnym przeniknąć w skórę.

Dla osób, które poszukują skutecznych kosmetyków przeciwzmarszczkowych polecamy nową kolekcję marki Dermica. Zawiera ona w swoim składzie tripeptyd miedziowy, który przywraca skórze jędrność oraz stymuluje produkcję kolagenu w skórze. W skład kolekcji wchodzi między innymi prebiotyczny krem ujędrniający oraz intensywna kuracja ujędrniająca w ampułkach.

Nie zapominamy również o kremach z filtrem. Marka Bielenda posiada wyjątkową propozycję dla posiadaczy skór suchych i wrażliwych. Hydro Lipidium SPF50 to barierowy krem ochronny, który nawilży skórę, zadba o jej odżywienie oraz ochroni przed promieniami słonecznymi.

Owocowe produkty do ust od marki Ziaja to 4 słodkie błyszczyki oraz 4 cukrowe peelingi do ust o gęstej, bogatej konsystencji i wegańskich formułach nasycone są soczystymi aromatami. Soczysty arbuz, tropikalny ananas, słodka mirabelka, a także słoneczne mango.

Szukasz rozświetlającego podkładu na lato? Postaw na AA YOU.mmy Skin. To lekki, komfortowy podkład mineralny. Wyrównuje koloryt, zapewniając długotrwały efekt średniego krycia bez zatykania porów.