Idealny podkład na lato 2023 dla skóry dojrzałej. Soczysta cera za 12 zł. Wtopi blask w Twoją skórę i zamaskuje niedoskonałości

Latem warto mieć w swojej kosmetyczce produkty kojące i regenerujące. Takie też pianki do ciała PantenolMed. To opcja dla dorosłych oraz dla dzieci. Rewelacyjnie koją podrażnioną skórę oraz przyspieszają proces regeneracji.

W klasycznej pielęgnacji postaw na algową maseczkę Bielenda Professional. Maska algowa energetyzująca z guaraną i kawą Arabica. Przeznaczona do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, w tym szarej, z oznakami zmęczenia. Dodaje skórze energii, rewitalizuje i nawilża. Ma niezwykły, dodający energii zapach. Zawiera pobudzającą Kofeinę, Ekstrakt z Guarany, a także Kakao oraz Kwas Hialuronowy.

NUXE PRODIGIEUSE® BOOST to wyjątkowa linia kosmetyczna dla przemęczonej skóry. By twoja cera wyglądała zawsze zdrowo i promiennie, postaw na rytuał pielęgnacyjny wzbogacony o skuteczne ekstrakty antyoksydacyjne, takie jak: kwas hialuronowy naturalnego pochodzenia, ekstrakt z jaśminu, cytrusów czy witaminę C. Każdego dnia będą wzmacniać Twoją skórę i chronić ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, jak szybki i intensywny tryb życia. Świeże, lekkie konsystencje o subtelnym zapachu sprawiają, że ich aplikacja to czysta przyjemność. Nie tylko zredukują pierwsze oznaki starzenia, ale też odżywią, pozostawiając ją odświeżoną, wzmocnioną i rozświetloną.

PIXI ROSE TONIC to naturalnie kojący, bogaty w substancje odżywcze, delikatny i skuteczny – tonik z serii Rose tonizuje, wyrównuje pH, zmniejsza zaczerwienienia i łagodzi skórę. Przywraca nawilżenie, odżywia i odświeża. Nie zawiera alkoholu. Do wszystkich rodzajów skóry, także bardzo wrażliwej. Zawiera :ekstrakt z kwiatu róży, który koi skórę i zmniejsza zaczerwienienia, kwiat czarnego bzu, który wygładza, tonizuje i rozświetla oraz rumianek łagodzący podrażnienia.

Marka LUSH prezentuje wyjątkowy, naturalny szampon z sola morską. Dodaje ona objętości, olej kokosowy nawilża włosy, a wyciąg z morszczynu piłkowanego otula i regeneruje. To wszystko, czego latem będą potrzebować Twoje włosy.

Mineralny podkład AA Cosmetics AA YOUMMY SKIN genialnie wyrównuje koloryt, zapewniając długotrwały efekt średniego krycia bez zatykania porów. Kompleksowo pielęgnuje skórę, nadając jej nieskazitelny wygląd.