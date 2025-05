Innowacja w dziedzinie produktów do ust. Jeszcze więcej błysku i nawilżenia!

PRISMA GLASS ICY PLUMPER to wyjątkowy produkt do makijażu ust, który posiada także właściwości pielęgnujące. Po jego zastosowaniu nawilżenie utrzymuje się aż do 24 godzin, a dzięki zawartości kwasu hialuronowego, peptydów i skwalanu nasze usta stają się także wyjątkowo wypielęgnowane. Nowa gama mroźnych odcieni już teraz dostępna jest do zakupu w wybranych perfumeriach Douglas i na douglas.pl, a także w butiku Armani beauty w Westfield Mokotów w Warszawie.

Natychmiastowe wypełnienie i zmysłowa pielęgnacja

Armani beauty wprowadza przełomową innowację w wypełnianiu ust dzięki PRISMA GLASS ICY PLUMPER, formule zwiększającej objętość z lodowatym efektem chłodzenia, a także składnikom pielęgnacyjnym, które dbają o usta przez długi czas. Nowa technologia aktywnie wypełnia usta, jednocześnie podkreślając linię warg dla efektu optycznego powiększenia. Aby wzmocnić wrażenia z użytkowania produktu, PRISMA GLASS ICY PLUMPER posiada chłodzący, orzeźwiający zapach pistacji, mrożonej mięty i świeżego osmantusa.

ICY PLUMPER nie tylko sprawia, że usta wyglądają na wizualnie powiększone, ale także zapewnia 24-godzinne nawilżenie. Odżywcza formuła jest nasycona hiperpielęgnującymiskładnikami: kwasem hialuronowym zwiększającym nawilżenie; skwalanem odpowiadającym za zatrzymuje wilgoci w celu dodatkowego nawilżenia; a także peptydami, cenionymi za pomoc w przywróceniu naturalnej jędrności ust.

PRISMA GLASS ICY PLUMPER jest dostępna w 7 odcieniach, z których każdy zapewnia subtelny odcień zwieńczony lodowym, perłowym połyskiem:

30 – frozen amethyst – chłodny, liliowo-biały połysk

31 – golden ice – żywy złoty połysk

32 – ice pink – jasny szampański różowy połysk

33 – rosewood frost – ciepły brzoskwiniowy połysk4 – frozen candy – słodki różowy połysk

35 – arctic mauve – szaro-różowy połysk

36 – iced latte – ciepły brązowy połysk, dostępny wyłącznie w butiku Armani w Westfield Mokotów w Warszawie.

Srebrne opakowanie

Minimalistyczne i nowoczesne opakowanie PRISMA GLASS zostało odświeżone dla serii PRISMA GLASS ICY PLUMPER za pomocą cieniowanego, nieprzezroczystego srebrnego lakieru.

Mieniący się, matowy odcień naturalnie zanika u podstawy opakowania, odsłaniając kolor wewnątrz. Całość zostaje zwieńczona czystą i srebrną metaliczną nakrętką. Charakterystycznym akcentem jest monogram Giorgio Armani, który znajduje się w miejscu styku nakrętki z opakowaniem.

Orzeźwiająca kampania

Aby ucieleśnić lodowato chłodną estetykę kampanii, globalna ambasadorka zapachów i makijażu Giorgio Armani, Sydney Sweeney, zapozowała z odcieniem 32 ice pink.

Odtwórz mroźny blask a’la Sydney Sweeney:

Twarz: Aby uzyskać nieskazitelną bazę, nałóż ikoniczny podkład LUMINOUS SILK FOUNDATION w odcieniach 4 i 5.75, a następnie wykończ makijaż korektorem z tej samej serii LUMINOUS SILK CONCEALER w odcieniu 4.75.

Oczy: Nałóż płynny cień do powiek EYE TINT w odcieniach 27S i 67S, najbardziej lubiany chłodny szampański połysk. Obrysuj oczy kredką SMOOTH SILK EYE PENCIL w odcieniu 12, a następnie podkreśl i wydłuż rzęsy najnowszą maskarą VERTIGO LIFT.

Usta: Nałóż szminkę LIP POWER w odcieniu 104, aby uzyskać delikatną różową bazę, a następnie nałóż innowacyjny błyszczyk PRISMA GLASS ICY PLUMPER w odcieniu 32 ice pink.

i Autor: materiały prasowe Armani