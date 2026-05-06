J-BEAUTY: skuteczna pielęgnacja włosów oparta na nauce od NatureLab Tokyo

Zdrowa skóra głowy – klucz do pięknych włosów

Skóra głowy to złożony ekosystem, który – podobnie jak skóra twarzy – wymaga troski i równowagi. Zaburzenia mikrobiomu, stres czy częsta stylizacja mogą negatywnie wpływać na kondycję włosów. Dlatego skuteczna pielęgnacja powinna obejmować:

delikatne, ale efektywne oczyszczanie

regularne złuszczanie martwego naskórka

intensywne nawilżenie i wsparcie mikrobiomu

Formuły NatureLab Tokyo wykorzystują m.in. wodę sake oraz wodę ryżową – składniki cenione za właściwości nawilżające i równoważące. Dzięki nim skóra głowy odzyskuje komfort, a włosy stają się mocniejsze, bardziej odporne i naturalnie lśniące.

Technologia, która działa na strukturę włosa

To, co wyróżnia NatureLab Tokyo, to zaawansowane podejście do składników aktywnych. Biomimetyczne peptydy wspierają funkcjonowanie mieszków włosowych, poprawiając gęstość i ogólną kondycję włosów. Z kolei starannie dobrane ekstrakty roślinne działają antyoksydacyjnie, chroniąc włosy przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Efekt? Włosy nie tylko wyglądają zdrowo – one są realnie wzmacnione. Formuły działają na poziomie struktury włosa, wspierając jego regenerację od wewnątrz i zwiększając odporność na uszkodzenia.

Rytuał J-Beauty krok po kroku, pielęgnacja dopasowana do potrzeb Japońska pielęgnacja to przemyślany rytuał, w którym każdy etap ma znaczenie: Oczyszczanie – usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum i pozostałości stylizacji Regeneracja – odbudowuje włókno włosa i wzmacnia jego strukturę Ochrona – zabezpiecza przed czynnikami środowiskowymi i uszkodzeniami

Regularne stosowanie takiego schematu sprawia, że efekty są nie tylko widoczne, ale także długotrwałe. Jak wiadomo, każdy typ włosów ma inne wymagania – i właśnie na tym oparta jest filozofia NatureLab Tokyo. Marka oferuje linie pielęgnacyjne odpowiadające konkretnym potrzebom:

Clean – przywraca równowagę skórze głowy i dokładnie oczyszcza

Repair – regeneruje i odbudowuje zniszczone włosy

Smooth – wygładza, redukuje puszenie i nadaje jedwabistą miękkość

Volume – unosi włosy u nasady, dodając lekkości i objętości

Dzięki temu pielęgnacja staje się nie tylko skuteczna, ale też precyzyjnie dopasowana.

Produty dostępne są już w drogeriach HEBE.

PERFECT VOLUME Szampon PERFECT VOLUME 89,99 zł

Zwiększa objętość włosów, nadając im widoczne uniesienie oraz pełniejszy, sprężysty wygląd. Lekka formuła z ekstraktami roślinnymi i proteinami intensywnie nawilża, jednocześnie wzmacniając i optycznie pogrubiając cienkie pasma – bez efektu obciążenia. Szampon natychmiast odbija włosy u nasady, sprawiając, że fryzura wygląda na bardziej gęstą i pełną życia. Składniki aktywne:

ekstrakt z jabłek- rewitalizuje skórę głowy i wspomaga wzrost włosów.

białko ryżowe - zwiększa objętość, nawilża włosy bez obciążania i poprawia ogólny wygląd cienkich włosów

białko sojowe - wzmacnia i przywraca naturalną grubość włosów, redukując ich łamliwość, dzięki czemu wyglądają na pełniejsze i bardziej sprężyste.

ekstrakt z sakury: opatentowana technologia wspierająca ochronę koloru, utrwala jego intensywność i zwiększa nawilżenie.

Odżywka PERFECT VOLUME 89,99 zł

Dodaje włosom objętości i nawilżenia bez efektu obciążenia, pozostawiając je lekkie, miękkie i naturalnie piękne. Formuła z ekstraktami botanicznymi oraz proteinami roślinnymi wzmacnia i optycznie pogrubia cienkie pasma, jednocześnie wygładzając je i nadając im jedwabistą miękkość.

Składniki aktywne:

ekstrakt z jabłek- rewitalizuje skórę głowy i wspomaga wzrost włosów.

białko ryżowe-zwiększa objętość, nawilża włosy bez obciążania i poprawia ogólny wygląd cienkich włosów.

białko sojowe -wzmacnia i przywraca naturalną grubość włosów, redukując ich łamliwość, dzięki czemu wyglądają na pełniejsze i bardziej sprężyste.

ekstrakt z sakury- opatentowana technologia wspierająca ochronę koloru, utrwala jego intensywność i zwiększa nawilżenie.

PERFECT REPAIR Szampon PERFECT REPAIR 89,99 zł

Ultraodżywczy szampon stworzony do ochrony i regeneracji zniszczonych włosów, już od ich nasady. Formuła bogata w antyoksydanty, ekstrakty roślinne i odżywcze oleje intensywnie nawilża, wzmacnia i przywraca włosom zdrowy wygląd na dłużej.

ekstrakt z bambusa: wzmacnia włosy, wspierając jednocześnie zdrową skórę głowy. inteligentna keratyna: wnika w korę włosa, wzmacniając i chroniąc jego powierzchnię. olejek arganowy: zapewnia kompleksowe odżywienie, przywracając połysk i redukując puszenie się włosów. olejek z opuncji figowej: Bogaty w przeciwutleniacze, ten lekki olejek pomaga chronić pasma przed promieniowaniem UV i szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Odżywka PERFECT REPAIR 89,99 zł

Bogata odżywka stworzona do regeneracji zniszczonych i suchych włosów. Intensywnie nawilża, a składniki roślinne, antyoksydacyjne oleje i ekstrakty, głęboko odżywiają, wygładzają i przywracają włosom miękkość oraz zdrowy wygląd.

ekstrakt z bambusa - wzmacnia włosy, wspierając jednocześnie zdrową skórę głowy.

inteligentna keratyna - wnika w korę włosa, wzmacniając i chroniąc jego powierzchnię. olejek arganowy - zapewnia kompleksowe odżywienie, przywracając połysk i redukując puszenie się włosów. olejek z opuncji figowej

bogaty w przeciwutleniacze, ten lekki olejek pomaga chronić pasma przed promieniowaniem UV i szkodliwym działaniem wolnych rodników.



PERFECT SMOOTH Szampon PERFECT SMOOTH 89,99 zł

Delikatny szampon przeznaczony do pielęgnacji włosów niesfornych, puszących się i suchych. Wzbogacony mieszanką egzotycznych olejów, aminokwasów oraz ekstraktów z japońskich roślin, skutecznie oczyszcza skórę głowy, nie obciążając włosów. Składniki aktywne: -ceramidy yuzu -komosa ryżowa (quinoa) -ekstrakt z arganu -mieszanka egzotycznych olejów Zapach: ciepły i orzeźwiający aromat japońskiego yuzu, który zapewnia uczucie czystości i świeżości.

i Autor: In Beauty/ Canva.com

i Autor: In Beauty/ Canva.com