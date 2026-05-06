Kiedy chodzi o naszą wartość nie ma “Wypada” czy “Nie wypada”” - Grażyna Torbicka w nowej lekcji wartości L’Oréal Paris

Polskie kobiety od pokoleń uczone są, że powinny być skromne, nie wychylać się, nie zajmować zbyt wiele przestrzeni, nie zabierać głosu. Że z wiekiem „wypada mniej”: ciszej marzyć, rzadziej zaczynać od nowa, częściej ustępować miejsca innym. Tymczasem prawda jest inna. Pewność siebie nie znika wraz z upływem czasu, lecz dojrzewa razem z doświadczeniem. I właśnie o tym przypomina Grażyna Torbicka w nowej Lekcji Wartości L’Oréal Paris:

– Jako dojrzała kobieta wiem o sobie prawie wszystko i mogę iść w tę stronę, która najbardziej mi odpowiada, nie zastanawiając się wypada czy nie wypada – podsumowuje Grażyna Torbicka.

O kampanii Lekcje Wartości

Lekcje Wartości to globalna inicjatywa L’Oréal Paris, w ramach której ambasadorki marki dzielą się osobistymi historiami i momentami, które ukształtowały ich poczucie własnej wartości. Projekt zakorzeniony jest w kultowym haśle „Bo jesteś tego warta” i od lat oddaje głos kobietom na całym świecie – bez względu na wiek, pochodzenie czy doświadczenia. W Polsce swoimi Lekcjami Wartości podzieliły się już Magdalena Boczarska i Julia Wieniawa, a globalnie w projekcie uczestniczyły m.in. Gillian Anderson – której film mogliśmy zobaczyć w marcu, a we wcześniejszych edycjach Jane Fonda, Viola Davis, Gillian Anderson, Elle Fanning czy Kendall Jenner. Wszystkie te historie łączy jedno przesłanie: kobieca wartość nie podlega negocjacjom ani społecznym oczekiwaniom.

Raport HerStories w Lekcjach Wartości L’Oréal Paris

W poprzednich odsłonach kampanii Lekcje Wartości marka skupiała się na osobistych doświadczeniach swoich bohaterek. Opowiadaliśmy o macierzyństwie czy wybieraniu własnej roli. W tej odsłonie Grażyna Torbicka została głosem Polek. Marka L’Oréal Paris oraz agencja kreatywna McCann Worldwide przy pisaniu tego tekstu wspomogła się raportem HerStories „Świat nowych kobiet” stworzonym przez Martę Majchrzak – badaczkę i socjolożkę, która w 2025 roku przebadała 1500 Polek w wieku 18-70, mieszkających w całej Polsce – we wsiach, mniejszych miastach czy stolicy. Uzyskała z niego dokładną charakterystykę nowoczesnych Polek – żądnych niezależności, utkwionych w starych schematach, ale pragnących definiować swoją drogę na własnych zasadach, także w relacjach z innymi i z samą sobą.

Z raportu HerStories marka L’Oréal Paris posiłkowała się najbardziej rozdziałem na temat siły kobiet i tego, skąd pochodzi nasza pewność siebie. Polskie "nie wypada" to konsekwencja zamierzchłych czasów, która musi zostać przedefiniowana. Współczesne kobiety po 30. roku życia definiują ją jako – niezależność finansową, szczęście w relacjach, zdolność wyboru własnej ścieżki życiowej czy roli, jaką się pełni w społeczeństwie. Pierwszy raz macierzyństwo nie jest domyślnym źródłem szczęścia w życiu Polek. Bardzo też zależy im na atrakcyjności zewnętrznej, dbaniu o swój wygląd. Kobiety, które są między 30. a 60. rokiem życia, mówią o tym, że potrzebują w związku partnerstwa, nie współzależności.

Nade wszystko chcą znaleźć swój sposób na pewność siebie, mimo że uważają, że wiąże się to z byciem zbyt wyrazistym, zarozumiałym czy wręcz krzykliwym, czego one nie chcą. Bardziej swoją "wartość" definiują jako wolną wolę. Dlatego też Grażyna Torbicka opowiada o "nie wypada", bo okazuje się, że Polki pragną być najbardziej niezależne finansowo i życiowo, w swoich wyborach.

10–lecie ambasadorstwa Grażyny Torbickiej

Jako ambasadorka L’Oréal Paris, Grażyna Torbicka już od 10 lat uosabia przekonanie, że kobiety zasługują na pewność siebie, szacunek i poczucie siły na każdym etapie życia. Dziennikarka i jedna z najważniejszych postaci świata kultury i kina w Polsce, przez lata związana z międzynarodowym środowiskiem filmowym – od Festiwalu w Cannes po autorski Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym – konsekwentnie promuje dojrzałe, wielowymiarowe spojrzenie na kobiecość. Jej zawodowa droga przełamuje stereotypy dotyczące wieku, ambicji i kobiecej widoczności, pokazując, że dojrzałość jest źródłem siły, a nie ograniczeń. Grażyna Torbicka przez te 10 lat współpracy z marką L’Oréal Paris wystąpiła w 5 kampaniach marki – farb do włosów Excellance (2016), tuszu do rzęs Volume Million Lashes (2018) czy pielęgnacji twarzy Ekspert Wieku, którego do dziś jest twarzą (od 2020). Uczestniczyła wielokrotnie w festiwalu Cannes z marką, a także we wrześniu 2025 roku poszła w pokazie Le Defile w Paryżu, reprezentując Polskę obok takich osób jak Viola Davis, Jane Fonda czy Helen Mirren.

„Bo jesteś tego warta” jako manifest kobiecej wartości

Od ponad 50 lat L’Oréal Paris podkreśla piękno i wartość kobiet na wszystkich etapach życia, konsekwentnie wspierając ich pewność siebie i przełamując utrwalone stereotypy. Kampania Lekcje Wartości, realizowany od 2020 roku, dzięki poruszającym historiom ambasadorek marki inicjuje globalny dialog na tematy ważne dla kobiet, zmieniając narrację wokół kobiecej siły, doświadczenia i roli w społeczeństwie. Natomiast każde społeczeństwo kobiet musi znaleźć swoją definicje "wartości", by pielęgnować ją w sobie, poruszać tematy ważne lokalnie. W Lekcjach Wartości marka L’Oréal Paris chce wspomóc kobiety w budowaniu pewności siebie, zwrócić uwagę na ich interpretacje tej pewności i tych wartości. „Kiedy chodzi naszą wartość, nie ma wypada czy nie wypada” - jak mówi Grażyna Torbicka w swoim manifeście.