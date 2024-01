i Autor: Materiały prasowe Nivelazione

Strefa beauty

Jak chronić skórę zimę?

Twarz i dłonie to te partie ciała, które zimą najczęściej są odkryte, a co za tym idzie wyjątkowo narażone na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Szkodzi im mróz, wiatr, centralne ogrzewanie i nagłe zmiany temperatur. Buzię w całości ukryć trudno, o rękawiczkach zapomnieć łatwo, a naprawdę niewiele trzeba, by doszło do podrażnień, a nawet odmrożeń. Dlatego specjaliści z Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm na sezon zimowy proponują linię Nivelazione Skin Therapy WINTER, czyli krem do twarzy dla dzieci oraz krem do twarzy i krem do rąk dla rodziców.