Jak dbać o włosy, by były zdrowe i lśniące?

Codzienna stylizacja ciepłem, słońce, wiatr, miejskie zanieczyszczenia – to wszystko ma wpływ na kondycję włosów, powodując ich uszkodzenia i zniszczony wygląd. Z pomocą przychodzi marka Pantene i kolekcja Miracles, w której skład wchodzą 4 linie produktowe. Każda z nich stanowi odpowiedź na zróżnicowane potrzeby włosów. Kompleksowa pielęgnacja Pantene zapewnia efekt transformacji włosów niczym z salonu, niezależnie od ich rodzaju i kondycji.

Pantene Molecular Bond Repair – ratunek i regeneracja nawet dla najbardziej zniszczonych włosów

Linia Molecular Bond Repair to nowość w line-upie kolekcji Miracles od Pantene. Ta gama zaawansowanych produktów do pielęgnacji, powstała z myślą o najbardziej zniszczonych włosach. Nawet takich, które wydawać by się mogło, są już nie do uratowania. Nowoczesnąformułę Pantene wzbogacono biotyną i najwyższym stężeniem składników odżywczych Pro-V, co pozwala na silną regenerację na poziomie molekularnym. Perełki Pro-V Nutri natychmiast rozpuszczają się na włosach, uwalniając miliony odżywczych składników. Dlatego też linia Molecular Bond Repair umożliwia spektakularną metamorfozę włosów w warunkach domowych z rezultatami porównywalnymi do zabiegów wykonywanych w salonach fryzjerskich, regenerując je nawet w 100%*. W składzie linii znajdziemy 3 kluczowe produkty.

Szampon z biotyną Molecular Bond Repair, który pomaga chronić wiązania włosów, odżywka

Molecular Bond Repair, która wzmacnia wiązania włosów oraz intensywna kuracja do włosów

Molecular Bond Repair, która regeneruje wiązania i uszczelnia włókna włosów bardzo suchych i zniszczonych.

Nawilżenie, obojętność, a może jedwabista miękkość? Wybierz to czego potrzebujesz! Każde włosy są inne i potrzebują spersonalizowanego podejścia. Jeśli Twoje włosy charakteryzują się suchością i potrzebują porządnej dawki nawilżenia, sięgnij po produkty z linii Pantene Hydra Glow, które, dzięki zawartości głęboko nawilżającej mieszanki składników odżywczych z pro-vitaminą B5 oraz esencją z ziaren baobabu, sprostają potrzebom nawet najbardziej wymagających przypadków. Z kolei dla miłośniczek jedwabiście gładkich włosów, idealnym wyborem okaże się kolekcja Pantene Silky&Glowing. W składzie znajdziemy biotynę i hydrolizowane proteiny jedwabiu, czyli składniki odżywcze, które pomogą przywrócić blask zniszczonym stylizacją i farbowaniem włosom o słomiastej strukturze. Natomiast ratunkiem dla cienkich, pozbawionych objętości włosów, będą produkty z linii Pantene Lift’N’Volume. Kosmetyki z dodatkiem biotyny i wody różanej zapewniają odpowiedni poziom odżywienia bez obciążania, nadając włosom uniesienia u nasady i upragnionej objętości.

