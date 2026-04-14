Jak pachnie Georgina Rodriguez? Nowa marka perfum arabskich LAVERNE już w Polsce

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-14 11:06

Na polski rynek beauty wkracza nowa marka, która w krótkim czasie podbiła Bliski Wschód i zdobyła globalne zainteresowanie świata lifestyle. LAVERNE – nowoczesna marka perfum arabskich – właśnie debiutuje w drogeriach Hebe. Kompozycje tworzone są wokół emocji, stylu życia oraz wyrazistej kobiecej energii, których symbolem stała się Georgina Rodriguez – ambasadorka marki i globalna ikona styl.

Jak pachnie Georgina Rodriguez?

Światowej sławy narzeczona Cristiano Ronaldo, ikona stylu śledzona przez dziesiątki  milionów fanów na całym świecie, kobieta sukcesu i współczesna inspiracja dla wielu kobiet. Georgina Rodriguez nie tylko współpracuje z marką LAVERNE, ale również  współtworzy jej zapachowy świat.

Jej styl to połączenie luksusu, pewności siebie i nowoczesnej kobiecości. To właśnie te  wartości stały się punktem wyjścia do tworzenia kompozycji zapachowych, które mają podkreślać indywidualność i charakter.

Sense – zapach stworzony przez Georginę Rodriguez

Jednym z najbardziej osobistych projektów zapachowych marki jest kompozycja Sense,  współtworzona przez Georginę Rodriguez. Proces jej powstawania trwał ponad rok i miał wyjątkowo intymny charakter – gwiazda osobiście testowała ponad 740 próbek  zapachowych, zanim wybrała kompozycję idealnie oddającą jej emocje i styl. Jak podkreśla marka, zapach miał „zamknąć w flakonie wszystkie sekrety kobiecości”.

Finalna kompozycja łączy eleganckie nuty czarnej porzeczki, mandarynki, jaśminu, irysa,  kwiatu pomarańczy i akordu cashmere, tworząc zmysłowy, nowoczesny i bardzo kobiecy podpis zapachowy. Różowy flakon o modowym charakterze podkreśla  lifestyle’owy wymiar projektu, który stał się kolejnym ważnym krokiem w budowaniu globalnej marki osobistej Georginy Rodriguez.

LAVERNE - nowoczesne oblicze perfum arabskich

Marka LAVERNE redefiniuje postrzeganie perfum arabskich na świecie. Czerpiąc z  bogatej tradycji Bliskiego Wschodu, tworzy zapachy dopasowane do współczesnego stylu życia. Za kompozycjami zapachowymi stoją doświadczeni perfumiarze współpracujący z największymi domami perfumeryjnymi świata. Dzięki temu zapachy marki wyróżniają  się wysoką jakością składników i wyjątkową głębią aromatu.

W kompozycjach dominują charakterystyczne dla regionu składniki, takie jak:

  •  róża i jaśmin – eleganckie nuty kwiatowe
  •  owocowe akcenty – świeżość i nowoczesność
  • piżmo i nuty drzewne – zmysłowe wykończenie

Wyraziste kompozycje o wyjątkowej projekcji i trwałości utrzymują na skórze nawet do 8  godzin.

Dlaczego warto wybrać perfumy LAVERNE?

LAVERNE to propozycja dla osób, które szukają zapachu będącego czymś więcej niż tylko  dodatkiem. To element stylu życia i sposób wyrażania siebie, gdy chcesz przyciągać uwagę.

Marka wyróżnia się:

  •  luksusowym lifestylem inspirowanym kulturą Bliskiego Wschodu,
  •  łączeniem orientalnych nut z francuską estetyką,
  •  wysoką jakością składników i intensywnością zapachów,
  •  designerskimi flakonami o modowym charakterze.

To perfumy dla kobiet, które chcą podkreślać swoją osobowość oraz wybierać zapachy  zgodne z globalnymi trendami. LAVERNE to zapachowy podpis współczesnej kobiety sukcesu. Wyłączna obecność stacjonarna w Hebe w 400 lokalizacjach oraz on-line  umożliwia odkrycie świata nowoczesnych perfum arabskich inspirowanych luksusem  Dubaju i stylem największych światowych gwiazd. 

