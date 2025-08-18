Jak pielęgnować kręcone włosy? Fale, loki i sprężynki potrzebują pielęgnacji w 4 krokach

Wyjątkowa gama Garnier Method For Curls to pielęgnacja włosów kręconych w 4 krokach! W każdym kosmetyku powtarzają się 2 składniki, których potrzebują fale i loki:
- kwas hialuronowy - składnik aktywny znany ze swoich właściwości nawilżających i zdolności do zatrzymywania wody do 1000 razy tyle, ile waży jego cząsteczka
- masło shea - naturalny składnik nawilżający o właściwościach regenerujących
4 etapy pielęgnacji Garnier Method For Curls
Głęboko nawilżający pre szampon
Pre szampon Method For Curls od Garnier Fructis to pierwszy krok w pielęgnacji włosów kręconych. Jego obecność jeszcze przed klasycznym szamponem to sposób, żeby jeszcze lepiej zadbać o nawilżenie, które jest kluczowe niezależnie od tego czy chodzi o lekkie fale, loki czy mocno kręcone sprężynki. W jego formule zawarto kompleks z dwoma składnikami, które odgrywają szczególną rolę w kontekście włosów potrzebujących nawilżenia. Mowa o kwasie hialuronowym i maśle shea.
Pre szampon Method For Curls wypełnia włosy nawilżeniem aż do 100 godzi
Szampon do włosów kręconych
Szampon do włosów kręconych Method For Curls od Garnier Fructis to kosmetyk, który doskonale kontynuuje nawilżającą pielęgnację fali, loków i sprężynek, którą rozpoczął pre szampon z tej samej linii. W jego formule ponownie pojawiają się 2 sprawdzone składniki, które dbają o potrzeby kręconych włosów - kwas hialuronowy oraz masło shea.
Szampon do włosów kręconych Method For Curls wypełnia włosy nawilżeniem aż do 72 godzin.
Maska do włosów kręconych
Maska do włosów kręconych Method For Curls od Garnier Fructis to nawilżający kosmetyk humektantowo-emolientowy, który doskonale dba o loki, fale i sprężynki po umyciu włosów pre szampon oraz szamponem. Dzięki odpowiedniemu nawilżeniu włosy się nie puszą, a ich skręt jest idealnie zdefiniowany. W formule maski powtarzają się składniki charakterystyczne dla całej linii - kwas hialuronowy oraz masło shea.
Maska do włosów kręconych Method For Curls wypełnia włosy nawilżeniem aż 1 tygodnia*. Można ją używać na dwa sposoby: jako maskę do spłukania lub krem bez spłukiwania.
Spray do loków
Spray do loków Method For Curls od Garnier Fructis to kosmetyk, który działa na kilku polach. Odświeża fale, loki i sprężynki, podkreśla ich skręt i nawilża. Za jego działanie odpowiada formuła, w której nie brakuje dwóch kluczowych dla całej linii składników - kwasu hialuronowego oraz masła shea.
Spray do loków Method For Curls wypełnia włosy nawilżeniem do 48 godzin*. Można go używać na dwa sposoby: po umyciu włosów spryskać jeszcze wilgotne włosy, ugnieść je i pozostawić do wyschnięcia lub pomiędzy myciami spryskać suche włosy, delikatnie je ugnieść, pozostawić do wyschnięcia. W obu przypadkach efektem są nawilżone i sprężyste kręcone włosy.