Jak pielęgnować kręcone włosy? Fale, loki i sprężynki potrzebują pielęgnacji w 4 krokach

Wyjątkowa gama Garnier Method For Curls to pielęgnacja włosów kręconych w 4 krokach! W każdym kosmetyku powtarzają się 2 składniki, których potrzebują fale i loki:

kwas hialuronowy - składnik aktywny znany ze swoich właściwości nawilżających i zdolności do zatrzymywania wody do 1000 razy tyle, ile waży jego cząsteczka

masło shea - naturalny składnik nawilżający o właściwościach regenerujących

4 etapy pielęgnacji Garnier Method For Curls

Głęboko nawilżający pre szampon

Pre szampon Method For Curls od Garnier Fructis to pierwszy krok w pielęgnacji włosów kręconych. Jego obecność jeszcze przed klasycznym szamponem to sposób, żeby jeszcze lepiej zadbać o nawilżenie, które jest kluczowe niezależnie od tego czy chodzi o lekkie fale, loki czy mocno kręcone sprężynki. W jego formule zawarto kompleks z dwoma składnikami, które odgrywają szczególną rolę w kontekście włosów potrzebujących nawilżenia. Mowa o kwasie hialuronowym i maśle shea.

Pre szampon Method For Curls wypełnia włosy nawilżeniem aż do 100 godzi

i Autor: materiały prasowe Garnier

Szampon do włosów kręconych

Szampon do włosów kręconych Method For Curls od Garnier Fructis to kosmetyk, który doskonale kontynuuje nawilżającą pielęgnację fali, loków i sprężynek, którą rozpoczął pre szampon z tej samej linii. W jego formule ponownie pojawiają się 2 sprawdzone składniki, które dbają o potrzeby kręconych włosów - kwas hialuronowy oraz masło shea.

Szampon do włosów kręconych Method For Curls wypełnia włosy nawilżeniem aż do 72 godzin.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Maska do włosów kręconych

Maska do włosów kręconych Method For Curls od Garnier Fructis to nawilżający kosmetyk humektantowo-emolientowy, który doskonale dba o loki, fale i sprężynki po umyciu włosów pre szampon oraz szamponem. Dzięki odpowiedniemu nawilżeniu włosy się nie puszą, a ich skręt jest idealnie zdefiniowany. W formule maski powtarzają się składniki charakterystyczne dla całej linii - kwas hialuronowy oraz masło shea.

Maska do włosów kręconych Method For Curls wypełnia włosy nawilżeniem aż 1 tygodnia*. Można ją używać na dwa sposoby: jako maskę do spłukania lub krem bez spłukiwania.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Spray do loków

Spray do loków Method For Curls od Garnier Fructis to kosmetyk, który działa na kilku polach. Odświeża fale, loki i sprężynki, podkreśla ich skręt i nawilża. Za jego działanie odpowiada formuła, w której nie brakuje dwóch kluczowych dla całej linii składników - kwasu hialuronowego oraz masła shea.

Spray do loków Method For Curls wypełnia włosy nawilżeniem do 48 godzin*. Można go używać na dwa sposoby: po umyciu włosów spryskać jeszcze wilgotne włosy, ugnieść je i pozostawić do wyschnięcia lub pomiędzy myciami spryskać suche włosy, delikatnie je ugnieść, pozostawić do wyschnięcia. W obu przypadkach efektem są nawilżone i sprężyste kręcone włosy.