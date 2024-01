Jak powinna wyglądać skuteczna pielęgnacja?

Sukienka z promocji Pepco to królowa wyprzedaży. Krój, który przypomni Ci młodość. Najmodniejszy wzór tego sezonu, a to wszystko za 50 zł

Wiele z nas podchodzi do noworocznych postanowień na zasadzie – wszystko albo nic. Tymczasem to przede wszystkim stresujące. W dzisiejszych czasach, kiedy bez przerwy porównujemy się z innymi – zaglądanie na social media to przecież nic innego, jak ciągłe wyścigi. Ale paradoksalnie presja społeczna, aby od razu być w czymś świetnym, natychmiast widzieć rezultaty i osiągnąć poziom mistrzowski – wcale nie motywuje, ale wręcz zniechęca. Tymczasem angażowanie się w hobby czy jakiekolwiek nowe działania w bardziej wyluzowany sposób jest po prostu przyjemniejsze i dzięki temu – działa lepiej. Totalne skupienie się na myciu, masowaniu i nakładaniu kremu oraz związanych z tym zmysłowych odczuciach jest dla naszego mózgu jak mała medytacja. Nie dość, że dajesz skórze dawkę czułości i dobrych składników, odstresowujesz umysł, a na poziomie skóry zmniejszasz jej wrażliwość i skłonność do powstawania stanów zapalnych. Poza tym – wolniej się starzejesz.

Ten rok zapowiada się pięknie!

Aby było jeszcze łatwiej i milej – podpowiadamy zestaw produktów sprawdzonych i skutecznych – teraz już tylko musisz znaleźć odpowiednie dla siebie, a potem wygospodarować czas na urodowe " tête-à-tête" ( sam na sam), we własnej łazience. Pomyśl, czego życzysz swojej skórze w Nowym Roku i podaruj jej produkty, które spełnią te życzenia!

EFEKT UJĘDRNIAJĄCEGO I ODBUDOWUJĄCEGO LIFTINGU - EISENBERG PARIS FIRMING REMODELING CREAM to multiwitaminowy krem do twarzy i konturu oczu o silnych właściwościach anti-age. Zawiera antyrodnikowe witaminy, wyciąg z Grzybów Shiitake, składnik aktywny kluczowy dla jędrności i elastyczności skóry oraz oleje, rośliny i peptydy. Lekka, choć odżywcza formuła pomagająca zredukować zmarszczki, wygładzić, rozświetlić i poprawić owal. Poprawia elastyczność i napięcie skóry, zmniejsza efekt zmęczenia.

SPRAWDŹ: EISENBERG PARIS FIRMING REMODELLING CREAM

TOTALNIE ODMŁODZONE SPOJRZENIE - DR. SUSANNE VON SCHMIEDEBERG YOUTH BOOSTER A.G.E.-REVERSE EYE CREAM. Ten krem pod oczy skutecznie walczy ze starzeniem się skóry: ekskluzywny składnik aktywny L-karnozyna jest w stanie zredukować A.G.E. (Advanced Glycation Endproducts), spow alniając proces starzenia się skóry. Jednocześnie innowacyjny ekstrakt z jujuby może przywrócić elastyczność już glikowanych włókien kolagenowych. Przeciwstarzeniowy składnik aktywny na bazie liści soi wygładza i ujędrnia skórę. Ponadto ekstrakt z perskiego drzewa jedwabnego pomaga napiąć górną powiekę oraz zredukować kurze łapki i cienie pod oczami. Widoczny rezultat: młodsza, jędrniejsza i gładsza skóra wokół oczu.

SPRAWDŹ: DR. SUSANNE VON SCHMIEDEBERG YOUTH BOOSTER A.G.E.-REVERSE EYE CREAM (Dostępne w drogeriach Douglas i na Douglas.pl)

INTENSYWNIE NAWILŻONA SKÓRA - SESDERMA HIDRADERM HYAL SERUM LIPOSOMOWE to bogate źródło kwasu hialuronowego, przeznaczone dla każdego typu skóry wymagającej intensywnego nawilżania. Serum zawiera kwas hialuronowy o trzech różnych masach cząsteczkowych, dzięki czemu działa we wszystkich warstwach skóry. Niskocząsteczkowy, zamknięty w liposomach, ma właściwości silnie nawilżające, i w połączeniu retinolem i retinaldehydem, pobudza syntezę własnego kwasu hialuronowego, zwiększając w ten sposób efekt nawilżenia. Natomiast wolny kwas hialuronowy, o wysokiej masie cząsteczkowej, działa powierzchownie, chroni skórę, tworząc ochronną warstwę na jej powierzchni oraz zapobiega utracie wody. Działanie nawilżające preparatu jest dodatkowo wzmocnione obecnością witaminy E i oleju ze słodkich migdałów. Pochodne witaminy A stymulują procesy przeciwstarzeniowe w skórze i rozjaśniają przebarwienia. Hidraderm Hyal Serum polecane jest także w celu regeneracji po zabiegach peelingujących, laserowych, mikrodermabrazji czy z użyciem retinoidów.

SPRAWDŹ: SESDERMA HIDRADERM TRX SERUM LIPOSOMOWE

USTA STWORZONE DO CAŁOWANIA (I MALOWANIA) - SESDERMA FILLDERMA LIPS to dwa preparaty przeznaczone do pielęgnacji ust. Mikrosfery silikonu, w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi Fillderma Lips, dają efekt zwiększenia ich objętości, regenerują, wygładzają i podkreślają kontur. Kwas hialuronowy nawilża, a matrixyl stymuluje kolagen i elastynę do odbudowy. Mocznik nawilża i wygładza skórę w tej okolicy, ekstrakt z czarnej herbaty poprawia jej gęstość. Fillderma Lips jest również zalecany w celu podtrzymania efektu po zabiegach wypełniających usta z kwasem hialuronowym.

SPRAWDŹ: SESDERMA FILLDERMA LIPS

NIEBIAŃSKO GŁADKIE CIAŁO - MEDIDERMA BODY MILK ANTI CELLULITE tospecjalistyczna pielęgnacja skóry ciała dotkniętej problemem cellulitu. Zawiera liposomalne składniki aktywne, które gwarantują wnikanie produktu w najgłębsze warstwy skóry. Aktywne składniki działają tu wspomagająco na układ mikrokrążenia (ruszczyk daje efekt drenażu), przebudowująco na poziomie tkanki łącznej (retinol wywołuje efekt restrukturyzacji skóry) i redukująco na poziomie tkanki tłuszczowej (karnityna, kofeina i adenozyna oraz trifosforan mają działanie lipolityczne)

SPRAWDŹ: MEDIDERMA BODY MILK ANTI CELLULITE

MŁODOŚĆ, BEZ WZGLĘDU NA WIEK - MEDILÂGE ANTI ÂGE to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. AstaPure ® Arava to bogaty w unikalne składniki ekstrakt z alg Haematococcus pluvialis uprawianych w ekstremalnych warunkach pustyni Arava. Zawarta w algach Arava astaksantyna chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego. Zabezpiecza również DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Z kolei Tetra SOD® to składnik pozyskiwany ze sproszkowanych alg Tetradelmis Chuii pochodzących z Parku Narodowego Doñana na południu Hiszpanii. Tetra SOD® jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, obdarzonym potężną mocą dezaktywacji wolnych rodników. Chroni praktycznie każdą komórkę przed ich toksycznym działaniem, w tym przed szkodliwym promieniowaniem UVB.

SPRAWDŹ: MEDILÂGE ANTI ÂGE

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja