Prawdziwa siła makijażu! Pokaż swoje piekno wraz z Sephorą

Tak jak najlepsi przyjaciele potrafią wzajemnie wydobywać swoje atuty, The Makeup Power Pairs pokazuje najbardziej pożądane duety w świecie beauty – stworzone dla siebie! Od idealnego połączenia błyszczyka i eyelinera po perfekcyjny duet różu i pudru brązującego – te starannie dobrane pary pozwalają za każdym razem stworzyć oryginalny, zachwycający makijaż.

The Makeup Power Pairs w akcji?

Cztery looki, opracowane we współpracy z kultowymi markami Sephora – kreacje, które naprawdę robią piorunujące wrażenie.

BAZA I UTRWALANIE - DLA EFEKTU PROMIENNEJ CERY

Klucz do nieskazitelnego i trwałego makijażu? Innowacyjne bazy i formuły utrwalające! Zacznij od nałożenia bazy, która wygładzi skórę i przygotuje ją na makijaż — w zależności od efektu i wykończenia, które chcesz uzyskać. Dla gładkiej, jedwabistej skóry wypróbuj bazę The POREfessional Primer marki Benefit Cosmetics. Aby zminimalizować widoczność niedoskonałości i utrwalić makijaż, sięgnij po bazę ONE/SIZE BEAUTY Primer - dostępne wyłącznie w Sephora. A jeśli szukasz formuły, która łączy makijaż z pielęgnacją i ochroną SPF, wybierz DreamBeam marki Kosas. Po wykonaniu makijażu utrwal go jednym z naszych pudrów lub sprayów utrwalających. Oba rozwiązania przedłużają trwałość makijażu — każde na swój sposób. Pudry matują, pochłaniają sebum i optycznie wygładzają niedoskonałości, pozostawiając aksamitne wykończenie. Spraye działają jak niewidzialna tarcza przeciw transferowi makijażu, a jednocześnie pozwalają zachować naturalny blask skóry. Nasi faworyci? Puder w kompakcie - Huda Beauty, bijący rekordy popularności spray utrwalający - ONE/SIZE BEAUTY oraz matujący spray utrwalający marki Charlotte Tilbury.

PRECYZJA I BLASK - DLA IDEALNIE PODKREŚLONYCH UST

Nadaj ustom wyrazisty kontur i olśniewający blask! Odkryj idealne połączenia wśród naszych ulubionych produktów i formuł, które razem tworzą efekt pełnych, soczystych ust – z eleganckim, a jednocześnie naturalnym wykończeniem…

Aby perfekcyjnie podkreślić kontur ust, zacznij od konturówki. Wybierz formułę w pisaku, taką jak Lip Stain marki Huda Beauty lub Lip Tint Liner od Sephora Collection - jeśli zależy Ci na naturalnym kolorze i długotrwałym efekcie. Możesz też sięgnąć po klasyczną konturówkę, jak Lip Cheat Charlotte Tilbury lub Beauty Traced Out Lip Liner marki Fenty, które pozwalają precyzyjnie podkreślić kontur ust. Dobrze dobrana konturówka to sekret perfekcyjnego wykończenia.

Aby dopełnić makijaż, postaw na błyszczyk – gwarancję spektakularnego blasku. Balsam Phantom od Hourglass nawilża, widocznie wygładza usta i nadaje im intensywny, lśniący kolor, pozostawiając przyjemnie odświeżające uczucie. Love Shine marki YSL oferuje stopniowalny kolor i efekt wet-look dzięki nawilżającej formule wzbogaconej o oleje. Jeśli szukasz komfortu, długotrwałego nawilżenia oraz efektu z opalizującymi refleksami - idealnym wyborem będzie Lip Gloss od Rare Beauty, który optycznie dodaje ustom objętości i pozostawia na nich subtelny aromat brzoskwini. Dla efektu soczystych, nawilżonych ust i długotrwałego, lśniącego wykończenia – niezastąpione są Juicy Tubes marki Lancôme.

BRONZER I RÓŻ DLA EFEKTU CERY MUŚNIĘTEJ SŁOŃCEM

Uzyskaj naturalny efekt promiennej cery, muśniętej słońcem - dzięki bronzerom i różom wybranym przez ekspertów!

Zacznij od bronzera, aby ocieplić cerę. Wypróbuj kultowy bronzer Terracotta marki Guerlain (w wersji do uzupełnienia), który zapewnia niepowtarzalny, naturalny efekt opalenizny i zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego, w tym odżywczy olej arganowy (gwarancja uczucia komfortu przez cały dzień). Alternatywa? Bronzer marki NARS. Delikatna, ultra-drobna pudrowa formuła łatwo się rozprowadza a transparentne mikrosfery wygładzają strukturę skóry - dla efektu opalonej cery przez cały dzień. Warto również wybrać Warm

Wishes marki Rare Beauty - matowy bronzer, który łatwo się rozciera, pozostawiając na skórze subtelny blask. Dodaj koloru policzkom (i wszędzie tam, gdzie zapragniesz!) za sprawą naszych ulubionych róży. Subtelny, naturalny efekt, czy bardziej świetliste wykończenie? Wybór należy do Ciebie. Artist Liquid Color marki Make Up For Ever zapewni efekt intensywnego koloru, już przy jednym pociągnięciu. Blush Duo od Tarte zachwyci Cię kremowo-pudrową formułą 2 w 1 a nowość marki Benefit Cosmetics to gwarancja soczystego koloru, który ożywi Twoją cerę

