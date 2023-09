Jak się ubrać na jesienną aktywność poza domem?

Elegancja i bezpieczeństwo

Linia odzieżowa Gatta Active do biegania to synonim elegancji. Nie tylko doskonale spełnia swoje podstawowe funkcje, ale również stylowo się prezentuje. Wszystko po to, by czuć się pewnie zarówno podczas biegu, jak i po jego zakończeniu. Jednakże elegancja to nie wszystko, ponieważ w parze z nią musi iść także bezpieczeństwo, które jest priorytetem. Produkty zostały wyposażone w odblaskowe elementy, które zapewnią widoczność nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Jakość i komfort

Wybierając ubrania przeznaczone do aktywności fizycznej, szczególną uwagę zwraca się na ich skład i jakość. Odzież, która styka się z delikatną skórą człowieka, podczas intensywnego wysiłku musi zapewniać maksymalny komfort w każdym momencie jego trwania. Z tego powodu odzież do biegania od Gatta Active wykonana jest z najnowocześniejszych materiałów, które zapewniają doskonałą ochronę przed wodą i wilgocią. Kolekcja została zaprojektowana z myślą o anatomicznych potrzebach biegaczy. Wykorzystanie w niej elastycznych paneli i odpowiednich krojów to gwarancja swobody podczas biegu. Koniec z krępowaniem ruchów! Bieganie to pasja, a nasza odzież to doskonałe rozwiązanie, które pozwala czerpać z niego jeszcze więcej przyjemności. Niezależnie od warunków pogodowych czy pokonywanego dystansu, nasza odzież do biegania o wysokiej jakości jest gotowa na każde wyzwanie, komentuje Renata Domagała, Specjalistka ds. Marketingu marki Gatta i Gatta Active. Dodaje, nasze nowości to idealna propozycja nie tylko dla biegaczy. Świetnie sprawdzi się podczas innych aktywności sportowych lub codziennych zajęć. Bez względu na to czy będzie to pobliski park miejski, czy zacisze własnych czterech kątów.

Nowa kolekcja biegowa będzie dostępna w sklepach stacjonarnych Gatta oraz na stronie gatta.pl już od 16 października.

i Autor: Materiały prasowe Gatta

