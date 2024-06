Jak skompletować letnią kosmetyczkę? O tym nie zapominaj podczas wakacji

Ekspozycja na słońce daje nam mnóstwo benefitów, z których nie warto rezygnować. Przede wszystkim ma wpływ na poprawę naszego zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Tak naprawę nauka każdego dnia odkrywa powody, dla których, warto zażywać słonecznych kąpieli. Z drugiej strony mamy niezbite dowody na to, że przebywanie na słońcu bez ochrony skutkuje przyspieszeniem procesów starzenia się skóry, a także jest wyzwalaczem wielu groźnych chorób. Jakie jest wyjście? Korzystać z słonecznych dobrodziejstw świadomie. Czyli? Przede wszystkim pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej, ale także o zakrywaniu głowy, a przy dużym nasłonecznieniu – noszeniu przewiewnych ubrań zawsze, kiedy przebywamy w pełnym słońcu. Warto dbać o to, aby skóra była odpowiednio nawilżona, a jej bariera ochronna mocna i stabilna, wówczas wszelkie uszkodzenia pojawiają się dużo rzadziej i szybciej się naprawiają. Skoncentruj się też na składnikach swojej diety – jedz teraz przede wszystkim świeże warzywa i owoce – większość z nich zawiera mnóstwo antyoksydantów, a także wzmacnia naturalną zdolność skóry do obrony przed promieniowaniem. Pamiętajmy o jakościowej, regularnej suplementacji i troskliwej regeneracji skóry wieczorem, po dniu spędzonym na powietrzu. Bądźmy rozsądni, a wówczas słońce będzie dla nas łaskawe.

Zobacz także: Moda na lato! Niech w tym sezonie zainspiruje Cię magia nadmorskich kurortów

NAPRAWIAJ I ZAPOBIEGAJ

Po słonecznym dniu warto wspomóc skórę w głębszym nawilżaniu i szybszej regeneracji. Możesz zastosować na wieczór produkt z retinolem, aby cofnąć oznaki starzenia się. Ale rano jeszcze staranniej zabezpieczaj ją przed promieniowaniem UV. Szukaj produktów z ceramidami, kwasem hialuronowym, naturalnymi olejami. Naprawiaj, wyciszaj i odbudowuj barierę skóry – to będzie piękne lato. Oto produkty, które sprawdzą się teraz doskonale.

PERFECTA CERAMEDICA PEP-3 Skoncentrowany krem pod oczy i na powieki 28,99 zł/15 ml wygładza zmarszczki, redukuje cienie i rozświetla skórę. Zawiera ceramidy, PEP-3 (unikalne połączenie 3 rodzajów peptydów), kofeinę i kwas hialuronowy chroni przed utratą wody z naskórka.

BARWA NATURALNA PIWONIA Odżywka Do Włosów 11,99 zł/200 ml powstała z myślą o kobietach, które pragną dodać swojej fryzurze objętości i młodzieńczego blasku. Została stworzona w oparciu o koncepcję równowagi PEH, czyli idealnych proporcji pomiędzy emolientami, proteinami i humektantami, niezbędnymi dla uzyskania zdrowego i pięknego wyglądu. Dzięki niej twoja fryzura będzie perfekcyjna, a włosy odzyskają blask!

DR SKIN CLINIC Krem Silnie Odmładzający 99 zł/50 ml (dostępny w Super-Pharm i na suprpharm.pl) to zaawansowany kosmetyk do pielęgnacji skóry dojrzałej, która potrzebuje intensywnej regeneracji i odmłodzenia. Jego formuła opiera się na trzech formach retinoidów, czyli pochodnych witaminy A, które mają wyjątkowe właściwości odnawiające skórę. Retinoidy stymulują produkcję kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jędrność i sprężystość skóry. Retinoidy także wygładzają zmarszczki, rozjaśniają przebarwienia, poprawiają koloryt i strukturę skóry, a także zapobiegają powstawaniu nowych niedoskonałości.

REMÉ Kolagenowa Formuła Piękna ok. 80 zł/150 g (30 porcji) to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. REMÉ to wygodna do stosowania forma proszku w trzech smakach do wyboru. Dzięki tej formie możesz przyjąć odpowiednią porcję kolagenu za jednym razem, bez konieczności łykania wielu kapsułek. Peptydy kolagenowe w formie proszku cechuje również wysoka przyswajalność.

IWOSTiN AGE LIFT Ochronny Krem Redukujący Zmarszczki SPF 50 99,99 zł/40 ml z fotostabilnymi filtrami SPF 50 zapewnia pełną pielęgnację każdego dnia. Nie tylko intensywnie nawilża do 8h i zostawia uczucie miękkiej skóry, lecz także zabezpiecza ją przed negatywnymi skutkami promieniowania słonecznego. Chroni przed powstawaniem przebarwień, skutkami fotostarzenia i redukuje zmarszczki. Jest idealny na co dzień oraz pod makijaż, ponieważ szybko się wchłania, nie klei się, a cerę pozostawia wypielęgnowaną i miękką w dotyku.

NUXE SUN Pielęgnacyjny Żel Pod Prysznic Po Opalaniu 49 zł/200 ml to rozwiązanie dla kobiet poszukujących praktycznego, wielofunkcyjnego preparatu, który oczyszcza i pielęgnuje w jednym, prostym geście. Formuła bez mydła oraz środków powierzchniowo czynnych na bazie siarczanów, która delikatnie oczyszcza ciało i włosy z soli, chloru oraz piasku. Aby odświeżać skórę po dniu spędzonym na słońcu, kremowa formuła preparatu, zawierająca unikalne ekstrakty kwiatowe (Hiacynt Wodny i Kwiat Kau Pe), łagodzi ją.

HADA LABO TOKYO REGENERATING Regenerator Supernawilżający Krem Na Dzień i Na Noc 71,99 zł/50 ml to intensywnie regenerujący i nawilżający krem, o niezwykłej konsystencji, która „wtapia się” w skórę. Zawiera 7 rodzajów Kwasu Hialuronowego, w tym ultranowoczesny fermentowany kwas hialuronowy. Dodatkowo japońska technologia „dual layer”, zabezpiecza skórę przed utratą wilgoci przez wiele godzin.

i Autor: materiał prasowy pielęgnacja