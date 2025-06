Jak skuteczna pielęgnacja skóry, to Allegro. Już co drugi Polak stawia na dermokosmetyki

Problematyczna skóra? Stawiamy na dermokosmetyki

Rosnąca świadomość na temat zdrowia skóry oraz coraz lepszy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej przyczyniły się do zwiększonej liczby diagnoz chorób dermatologicznych. W efekcie segment health&beauty w ostatnich latach podbijają dermokosmetyki, które tworzone są właśnie z myślą o skórach problematycznych. Często podlegają one bardziej rygorystycznym badaniom i testom z uwagi na wyższe stężenia składników aktywnych. Obecnie tego typu produkty stanowią około 7,5% wartości całego rynku kosmetycznego w Polsce, a korzysta z nich już co druga osoba. Udział kobiet w zakupach dermokosmetyków jest zdecydowanie wyższy niż mężczyzn (63% vs 37%), jednak świadomość w zakresie dbałości o skórę rośnie również wśród panów – 9% z nich wybiera produkty takie jak kremy po goleniu czy szampony wzmacniające włosy, dopasowane do ich specyficznych potrzeb. Po dermokosmetyki sięgamy głównie z powodu wrażliwej skóry (47%), przesuszającej się cery (39%), chęci utrzymania młodego wyglądu (34%) oraz ochrony przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego (31%).W zeszłym roku w segmencie dermokosmetyków na Allegro sprzedano około 6,2 mln sztuk, co przełożyło się na 4,8 mln transakcji. Allegro oferuje dostęp zarówno do produktów wiodących, międzynarodowych marek takich jak Cetaphil, CeraVe, Avène czy La Roche-Posay, jak i polskich firm, na przykład Pharmaceris i Basiclab Dermocosmetics. Kupujący znajdą na platformie wachlarz produktów, które sprostają potrzebom zarówno skóry tłustej, trądzikowej, jak i tej wymagającej delikatności ze względu na nadwrażliwość czy atopowe zapalenie skóry (AZS).

Najczęstsze problemy: sucha skóra i AZS

Choroby skóry stanowią problem cywilizacyjny - ich występowanie często związane jest ze stylem życia, stresem czy niezdrową dietą. AZS jest jednym z najpowszechniejszych przewlekłych schorzeń dermatologicznych: dotyka ok. 15-30% dzieci oraz 2-10% dorosłych, a 90% pacjentów przyznaje, że doświadcza znaczącego pogorszenia jakości życia w wyniku choroby6. Powszechność tego problemu widoczna jest również na Allegro - kupujący najczęściej wybierają produkty mające poradzić sobie właśnie z AZS, a także: suchą skórą, trądzikiem czy przebarwieniami. Największą popularnością na platformie cieszą się dermokosmetyki do ciała, takie jak balsamy, masła oraz kremy, jak również produkty do kąpieli. Zaraz za nimi plasują się produkty do twarzy, zwłaszcza kremy, dermokosmetyki do demakijażu oraz sera.

Allegrowicze bardzo często wybierają renomowane zagraniczne marki, choć i polskie – takie jak Pharmaceris i Basiclab Dermocosmetics – cieszą się równie dużym uznaniem. Rośnie także zainteresowanie męskimi liniami dermokosmetyków – panowie najczęściej kupują szampony i kuracje do włosów, a także antyperspiranty i kremy do twarzy. Z danych Allegro wynika, że męska pielęgnacja jest często bardziej minimalistyczna i bazuje na kilku kluczowych produktach.

Jak kupujemy dermokosmetyki?

Największe wzrosty w sprzedaży dermokosmetyków na Allegro zauważalne są wiosną oraz w okresie przedświątecznym, który trwa od listopada do końca grudnia. To właśnie wtedy klienci szczególnie aktywnie poszukują produktów do pielęgnacji, aby przygotować się na zmienne warunki pogodowe. Zakupy cieszą się dużym zainteresowaniem w niedziele, poniedziałki i we wtorki, a także podczas dużych akcji promocyjnych – np. Allegro Days. Klienci najchętniej dokonują zakupów wieczorami, pomiędzy 21 a 23, a także w godzinach porannych, od 9 do 11. Średnia wartość koszyka dla dermokosmetyków wynosi około 60 zł, czyli o 20 zł więcej niż w przypadku kosmetyków drogeryjnych.

Sprzedaż dermokosmetyków na Allegro różni się w zależności od lokalizacji. Najwięcej nabywają mieszkańcy miast liczących do 100 tysięcy mieszkańców, a tuż za nimi plasują się zamieszkujący duże aglomeracje, powyżej 500 tysięcy. Najczęściej dermokosmetyki kupują osoby w wieku od 25 do 44 lat. Wspólne użytkowanie kosmetyków jest powszechne w ponad połowie polskich gospodarstw domowych.