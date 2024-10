Jak walczyć z przebarwieniami na skórze?

PRZEBARWIENIA - JAK Z NIMI WALCZYĆ?

Dr Ivana Stanković - dermatolog i ekspert marki L'Oréal Paris, poleca wprowadzić te 3 proste kroki do swojej pielęgnacji:

Redukcja: Stosowanie kosmetyków z rozjaśniającymi składnikami aktywnymi, np. niacynamidem, witaminą C.

Prewencja: Ochrona przeciwsłoneczna SPF 50+ codziennie przez cały rok, unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce.

Złuszczanie: Regularne peelingi kwasowe usuwają martwy naskórek i przyspieszają odnowę komórkową.

KROK 1 - REDUKUJ

Bright Reveal Serum Redukujące Przebarwienia to innowacyjne serum, które dzięki zawartości niacynamidu i kwasu aminosulfonowego łagodzi skórę, jednocześnie złuszczając martwe komórki naskórka. Serum jest odpowiednie dla skóry wrażliwej oraz nie powoduje powstawania zaskórników. Posiada nieklejącą, nietłustą konsystencję, dzięki czemu idealnie nadaje się pod makijaż, zapewniając gładką i promienną cerę przez cały dzień. Serum już po 8 tygodniach redukuje aż do 77% przebarwień* (w tym: potrądzikowych, posłonecznych, związanych z wiekiem). “Niacynamid, czyli witamina B3, to prawdziwy skarb dla skóry z przebarwieniami. Po pierwsze, hamuje transport melaniny, czyli pigmentu odpowiedzialnego za kolor skóry, do komórek naskórka, dzięki czemu rozjaśnia istniejące już przebarwienia. Po drugie, wzmacnia barierę ochronną skóry, co zapobiega powstawaniu nowych zmian pigmentacyjnych.” - podkreśla dr Ivana Stanković - dermatolog i ekspert marki L'Oréal Paris.

KROK 2 – CHROŃ

Bright Reveal Redukujący Przebarwienia UV Fluid z SPF 50+ nie tylko chroni przed promieniowaniem UV, ale także widocznie zmniejsza przebarwienia już istniejące. Dzięki niacynamidowi i kwasowi LHA, fluid intensywnie nawilża, wyrównuje koloryt skóry i nadaje jej młodzieńczy blask.

“Prewencja jest najważniejsza! Promieniowanie UV to główny czynnik sprzyjający powstawaniu przebarwień. Codzienna aplikacja kremu z filtrem SPF 50+, niezależnie od pogody, to absolutna podstawa. Wybieraj filtry o szerokim spektrum działania, chroniące przed promieniowaniem UVA i UVB.” -przypomina dr Ivana Stanković.

KROK DODATKOWY – ZŁUSZCZAJ

Bright Reveal Peeling Kwasowy to produkt, który szybko działa na przebarwienia i niedoskonałości, zapewniając efekt gładkiej, rozświetlonej skóry. Formuła zawiera zaawansowane kwasy [AHA, BHA, PHA], które złuszczają skórę, minimalizując widoczność przebarwień.

“Peelingi kwasowe złuszczają wierzchnią warstwę naskórka, w której gromadzi się melanina. Dzięki temu, przebarwienia stają się jaśniejsze i mniej widoczne. Dodatkowo, peelingi kwasowe stymulują odnowę komórkową, co przyspiesza proces regeneracji skóry i prowadzi do poprawy jej kolorytu. Pamiętaj jednak, że po zastosowaniu peelingu kwasowego, skóra staje się bardziej wrażliwa na słońce, dlatego niezbędna jest szczególnie staranna ochrona przeciwsłoneczna.” - tłumaczy dr Ivana Stanković - dermatolog i ekspert marki L'Oréal Paris.

