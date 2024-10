Kultowa, polska marka beauty ze swoją pierwszą kolekcją makijażu

Nowa linia kosmetyków, ale to samo podejście do pielęgnacji. Your KAYA udowadnia, że makijaż może podkreślać naturalne piękno i dokładać skórze koloru, składników odżywczych i promiennego wyglądu. Jakie produkty tworzą premierową linię? Pielęgnujące róże do policzków w dwóch soczystych kolorach: radiant peach i berry bloom. Świetne pojedynczo, w duecie, a także do stosowania na całą twarz – nie tylko na policzki. Oprawę oczu subtelnie podkreślą wydłużający tusz do rzęs, który dodatkowo pogrubi i odżywi rzęsyoraz żel do brwi z efektem laminacji. Z kolei o skórę ust zadbają dwie, całonocne maski do ust, które głęboko zregenerują, dając uczucie komfortu i nawilżenia na nadchodzący dzień.

W składach pielęgnujących kosmetyków do makijażu znajdują się między innymi: masło kakaowe działające zmiękczająco, witaminy E i C, które chronią skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz oleje z pestek malin i z pestek brzoskwini, zwiększające elastyczność i jędrność skóry, a także biotyna wzmacniającą rzęsy i brwi. To nie tylko makeup – to pielęgnacja zamknięta w kosmetyku – mówi Kaja Rybicka-Gut, współzałożycielka marki – Wszystko według potrzeb naszych konsumentek_ów, z którymi zresztą blenduje się doskonale. Według Your KAYA blendowanie to, po prostu, łączenie. Stylu życia, stylu ubioru czy… makijażu z pielęgnacją. Your KAYA zachęca również do łączenia dwóch różów, by stworzyć na twarzy zachwycający efekt sunset blush, czyli połączenie odcieni inspirowanych kolorami zachodzącego słońca. Premierowe róże razem tworzą idealne przejście, podkreślając naturalny blask każdej twarzy.

i Autor: materiał prasowy Your KAYA

i Autor: materiał prasowy Your KAYA