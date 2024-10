i Autor: materiał prasowy Catrice

Strefa beauty

Makijaż na jesień. Podkład do zadań specjalnych

Są takie kosmetyki i marki, które zna każdy oraz zasłynęły one ze swoich rewolucyjnych produktów. Sekretem pięknego wyglądu i dobrego makijażu jest zdrowa i pełna blasku skóra. To idealnie płótno do każdego rodzaju makeupu, od tych naturalnych, po mocne -wieczorowe. Dobrze dobrany podkład to podstawa makijażu. Dzięki niemu nasz skóra wygląda lepiej, jej koloryt zostaje wyrównany, zmarszczki wygładzone, a przebarwienia zminimalizowane. Jaki podkład wybrać, by wytrzymał cały dzień i nie zbierał się w załamaniach skóry?

Odpowiedni podkład stanowi idealną bazę pod cały makijaż. Wyrównuje koloryt skóry, likwiduje przebarwienie i niweluje oznaki zmęczenia. W zależności od naszych potrzeb powinniśmy wybierać na co dzień podkłady z mniejszym kryciem, a te o mocniejszym zostawić na imprezy i większe wyjścia. Popularnością cieszą się przede wszystkim podkłady matujące, ale również dobrze mogą sprawdzić się te o działaniu nawilżającym i rozświetlajacym. Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie. Dzisiaj podkład starannie dobieramy do kolorytu skóry i unikamy odcieni za jasnych lub zbyt ciemnych. Nadal jednak wyrównana i pełna blasku skóra jest pożądana. Catrice wprowadza nowy podkład Invisible Cover Foundation w 40 odcieniach i ogłasza trasę po Europie Prawdziwe piękno jest wielowymiarowe: Nowy podkładCatrice Invisible Cover Foundation jest dostępny w 40 odcieniach, opartych na analizie koloru skóry 1500 klientów i precyzyjnie dopasowanych za pomocą technologii AI. Nowa kampania to przede wszystkim różnorodność, wyrażanie siebie i magia makijażu - a dodatkowo dedykowana trasa Invisible Cover Foundation po całej Europie i niezwykła aktywacja marki w Kalifornii. NIEWIDZIALNA DOSKONAŁOŚĆ W 40 ODCIENIACH: NIEWIDZIALNE KRYCIE PODKŁAD OD CATRICE Podkład Invisible Cover zapewnia 16 godzin komfortu i nawilżenia, oferując średnie krycie i naturalne matowe wykończenie. Wzbogacony o kwas hialuronowy, witaminę E i aloes, podkład ten odżywia skórę, nie transferuje się i jest niekomedogenny. Jego lekka, przyjemna dla skóry formuła łatwo i płynnie rozprowadza się na skórze i wyrównuje koloryt tworząc efekt soft-focus. Podkład Invisible Cover został opracowany w oparciu o szeroko zakrojone badania i precyzyjną analizę różnych odcieni skóry. W kompleksowym badaniu zebrano ponad 15 000 zdjęć i przeanalizowano 1550 odcieni skóry za pomocą SkinCam, opatentowanego urządzenia opartego na sztucznej inteligencji. Dane te posłużyły jako podstawa do opracowania gamy 40 odcieni, z których każdy jestprecyzyjnie dopasowany do skóry klientów. Technologię SkinCam będzie można przetestować podczas trasy Invisible Cover Foundation oraz w wybranych drogeriach, aby znaleźć podkład dopasowany do własnego odcienia skóry. Dodatkowy filtr AI ułatwia wybór odpowiedniego koloru w zaciszu własnego domu zapośrednictwem mediów społecznościowych. i Autor: materiał prasowy Catrice i Autor: materiał prasowy Catrice