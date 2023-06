i Autor: Shutterstock

Strefa beauty

Jak wybrać odpowiedni żel pod prysznic?

BIORĄC GO POD PRYSZNIC ZAZWYCZAJ DAJEMY (U)WODZIĆ SIĘ ZA NOS, BO O JEGO WYBORZE DECYDUJĄ NAJCZĘŚCIEJ NUTY ZAPACHOWE. I TAK, TO WAŻNE, BY PODOBAŁ NAM SIĘ JEGO AROMAT. JEDNAK OPRÓCZ TEGO, WARTO PRZYJRZEĆ SIĘ JAKIE SKŁADNIKI PIELĘGNACYJNE SKRYWA JEGO FORMUŁA. ŻEL OD ŻELU MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ TAKŻE… KONSYSTENCJĄ. A TE MOGĄ CIĘ NIEŹLE ZASKOCZYĆ.