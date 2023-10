Jak zadbać o swoją skórę jesienią i zimą? To warto wiedzieć

Twój facet używa tylko jednego kramu? Teraz go przekonasz do pielęgnacji

Świat beauty cały czas się zmienia i idzie do przodu. Dzisiaj, coraz więcej konsumentów stawia na edukację i sprawdzanie składów kosmetyków. Również producenci idą z tym nurtem i coraz więcej mówią, o procentowych zawartościach składników aktywnych w ich produktach. Odchodzi się od cudownych preparatów na wszystko, na rzecz świadomej nauki klienta. Właściwa pielęgnacja skóry to rytuał, którego absolutnie nie powinniśmy pomijać. Dzięki niej utrzymamy naszą cerę w dobrej kondycji, zapobiegniemy pierwszym oznakom starzenia, a i makijaż będzie wyglądał o wiele lepiej. Jesień i zima to doskonały czas na domowe rytuały, które będą zbawienne nie tylko dla naszej skóry, ale również i ciała. Postaw na symfonię zapachów, rozpal świecie i daj się ponieść magii domowego SPA.

Te kosmetyczne hity warto znać

Charlotte Tilbury - MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR - serum przeciwzmarszczkowe

Magic Serum Crystal Elixir od Charlotte to bogate i niesamowicie wydajne serum do każdego rodzaju skóry, które rozjaśnia cerę i potęguje nawilżenie. Doskonale wyważona formuła na bazie wody, zawierająca 20% stężenie silnie działających składników aktywnych, może być stosowana pod krem nawilżający, krem przeciwsłoneczny i makijaż.

LANCÔME - Advanced Génifique - Serum do twarzy

Advanced Génifique od Lancôme to kultowe, odmładzające serum do twarzy, które zwalcza oznaki starzenia się skóry, takie jak utrata jędrności, zmarszczki, nierówności i przebarwienia. Nowa, ulepszona formuła jest bogata w kompleks 7 frakcji prebiotyków i probiotyków, które wspomagają proces regeneracji i odnowy. Lekka konsystencja serum szybko się wchłania, dlatego Advanced Génifique jest odpowiednie do codziennej pielęgnacji wszystkich rodzajów cery oraz może być stosowane pod makijaż.

EISENBERG - The Eye Serum - Serum pod oczy

To wielozadaniowe i ultra skoncentrowane serum pod oczy zawiera mieszankę witamin, składników botanicznych i peptydów o działaniu liftingującym, nawilżającym, wygładzającym i zapobiegającym zmęczeniu, które wspomagają barierę ochronną skóry i radykalnie poprawiają wygląd skóry wokół oczu. Zawiera ukierunkowane składniki, takie jak ekstrakty z Albizia i Euphrasia, które pomagają skorygować opadające powieki, wygładzić zmarszczki, kurze łapki, zmniejszyć cienie pod oczami i poprawiają mikrokrążenie.

DRUNK ELEPHANT - B-Goldi™ Bright Drops

Połączenie niacynamidu 5%, kwasu diglukozylogalusowego, oraz ekstraktu z liści morwy rozjaśnia przebarwienia, ciemne plamy oraz ślady po trądziku, poprawiając przejrzystość skóry i nadając jej promienności, a zawarte w nim regeneracyjne olejki omega odżywiają i koją. Jednocześnie, odbijające światło pigmenty ożywiają ziemistą cerę, nie powodując efektu nadmiernego połysku czy brokatu.

BENEFIT COSMETICS - The POREfessional Smooth Sip - Lekki krem nawilżający wygładzający pory

Wygładź skórę i zmniejsz widoczność porów z lekkim kremem do twarzy o właściwościach nawilżająco-wygładzających. Formuła na bazie wody jest odświeżająca, gładko się rozprowadza, szybko się wchłania i zapewnia natychmiastowe nawilżenie przez cały dzień. Skóra jest miękka i odżywiona, a jej tekstura z czasem wygląda na gładszą i bardziej równomierną. Pozwól swoim porom go wchłonąć!

