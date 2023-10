Czas na zmianę garderoby! Modowe trendy na jesień i zimę

Boski puder w promocji Rossmanna. Daje efekt świetlistej i promiennej cery za 33 zł. Kobiety po 50-tce mogą używać go bez obaw. Promocja trwa jeszcze tylko przez kilka dni

POSTAW NA PIÓRA!

Ubrania z piór inspirowane kolekcjami Valentino i Bottega Veneta AW24 były zauważalnym trendem na ulicach Mediolanu i Paryża. Niezależnie od tego, czy jest to pierzasty brzeg spodni, fioletowa puszysta kurtka Seleny Gomez „Single Soon”, czy też bujna sukienka z piórami, istnieje niezliczona ilość sposobów na stworzenie stylizacji, szczególnie tej na wielkie wyjścia i imprezy

REBEL

Styl “Rebel”l to jeden z trendów, który w tym sezonie przywraca czarny total look. Mówi się, że projektanci, którzy na wybiegach prezentowali styl punk, w ten sposób złożyli hołd zmarłej królowej nonkonformistycznej mody - Vivienne Westwood. Ten trend można wcielić w życie przez czarną skórzaną kurtkę motocyklową, kamizelkę kabaretki, czarne dżinsy i parę Doc’s. Dla podkreślenia grunge’owego stylu, załóż kamizelkę i czarne dżinsy, a do plisowanej sukienki w

50 ODCIENI NIEBIESKIEGO

Wielu projektantów zaprezentowało w swoich kolekcjach jego różne odcienie. Wygląda na to, że róż w stylu Barbie został zdetronizowany przez kolor niebieski. Od turkusowych trenczy i błękitnych wstążek, po kobaltowe torby i koszulowe sukienki, kolor ten pojawiał się na ulicach i scenach w prawie każdym stylu.

IT’S A WRAP

Synonim sezonu jesiennego czyli szaliki, kurtki i płaszcze z wysokim kołnierzem były widoczne w całym Paryżu, szczególnie kiedy znawcy branży ubierali się ciepło, stawiając czoła chłodniejszej pogodzie. Lenny Kravitz, oficjalnie zapoczątkował jesień noszeniem brązowego szalika w swoim debiutanckim TikToku, przewiduje się, że trend ten wzrośnie i w nadchodzących jesienno - zimowych miesiącach będziemy widzieć więcej podobnych szalików w wersji XXL.

SCARLET SEASON

Od początku roku czerwień powoli, ale zdecydowanie umacnia swoją pozycję jako nowy kolor sezonu, a marki takie jak Balmain, Sandy Liang i wiele innych wprowadziły ten odcień do swoich kolekcji już w lutym. Natomiast we wrześniu projektanci postanowili Jednak we wrześniu projektanci postawili na czerwień, w wielu kolekcjach prezentowanych podczas pokazów w Mediolanie i Paryżu pojawił się wyrazisty szkarłat. Emily Ratajkowski, ikona mody wśród Milleniaslów, pojawiła się na pokazie Loewe Paris Fashion Week w ognisto-czerwonej sukience z odkrytymi ramionami i rozcięciem na udzie

UPIORNE PAZNOKCIE

Nadchodzi sezon upiorów, a wraz z nim upiorny glam, który szturmem zdobywa scenę beauty. Spodziewaj się, że tej jesieni na Instagramie pojawią się długie, paznokcie w ciemnych matowych odcieniach, w tym w zieleni, czerni i krwistej czerwieni. Dla szczególnie odważnych, którzy uwielbiają upiorne stylizacje polecamy subtelne pajęczyny wypełzające z paznokci czy niebiańskie zdobienia

