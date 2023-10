Zadbaj o siebie. Czego nie powinno zabraknąć w pielęgnacji?

Najnowsza seria produktów YOPE CREAMY to coś więcej niż kosmetyki! To obietnica przyjemności połączonej z pielęgnacją. Starannie skomponowane formuły działają na skórę niczym najprzyjem-niejsza terapia. Linia została stworzona z myślą o ochronie skóry wrażliwej, przesuszonej i wymaga-jącej specjalnej opieki. Każdy ze składników znajdujących się w produktach wspomaga odbudowę naskórka, wytwarzając barierę zbliżoną do opatrunku. To odpowiedź na potrzeby wymagającej skóry, które wzrastają wraz z obniżaniem się temperatury, wzmożeniem przeszywającego wiatru oraz mrozu.

W SKŁAD SERII WCHODZĄ:

NAWILŻAJĄCE KREMOWE MYDŁO DO RĄK CREAMY MUSK – dzięki niemu każde mycie dłoni będzie jeszcze bardziej przyjemne! Połączenie składników, takich jak mleczko migdałowe i masło murumuru zapewni długotrwałe nawilżenie, zadba o gładką skórę, a co najważniejsze – wzmocni barierę naskórkową.

ZMIĘKCZAJĄCY KREMOWY ŻEL POD PRYSZNIC 2w1 CREAMY MUSK – intensywne nawilżenie to klucz do zdrowej, elastycznej i jędrnej skóry. Kompleks żelu 2w1 Creamy Musk ma skład niczym najbardziej pożywny koktajl. Znajdują się w nim między innymi: miód z tapioki, proteiny z komosy ryżowej i olej z pestek moreli. Takie połączenie to prawdziwie odżywcza mieszanka dla skóry! Przywraca jej komfort i miękkość.

OCHRONNY KREM-MASKA DO DŁONI CREAMY MUSK – gęsta emulsja o delikatnym luksusowym zapachu, zawierającym ciepłe nuty piżma. Wtapia się w strukturę skóry, tworząc osłonę, która chroni przed niekorzystnym działaniem jesienno-zimowych czynników zewnętrznych.

NAPRAWCZY KREM-OPATRUNEK DO DŁONI CREAMY PEACH – krem, który przy każdej aplikacji tworzy warstwę przypominającą kompres. Taka forma wnika w warstwy skóry, skutecznie ją wzmacniając, zapobiegając utracie wody i łagodząc podrażnienia.

ZMIĘKCZAJĄCE KREMOWE MYDŁO DO RĄK CREAMY AMBER – kremowe mydło o jedwabistej

konsystencji, które pozostawia skórę miękką. Regeneruje i utrzymuje odpowiednie nawilżenie. Idealne do dbania o dłonie, zwłaszcza w sezonie hulającego wiatru oraz mroźnych temperatur. W składzie znajdują się najdelikatniejsze składniki: mleczko bawełniane czy proteiny ryżu.

ODŻYWCZY KREMOWY ŻEL POD PRYSZNIC 2w1 CREAMY AMBER – od momentu używania tego kremowego produktu, codzienny prysznic stanie się rytuałem pielęgnacyjnym. Kompleks z masłem shea, proteinami ryżowymi oraz wodą z bambusa regeneruje skórę oraz pozbawia pojawiających się zaczerwienień. cena: 22,99 zł

WYGŁADZAJĄCY KREM-KOMPRES DO DŁONI CREAMY AMBER – niskie temperatury często wiążą się z nadmiernym wysuszeniem skóry dłoni. Na pomoc przychodzi ten innowacyjny produkt o dopracowanej formule, która tworzy naturalną barierę dłoni, przy okazji wzmacniają ją. Masło kokum i shea nadają efekt miękkości. Dopełnieniem jest delikatny zapach, ale otulający luksusem zapach z nutami szlachetnego bursztynu.

Produkty YOPE CREAMY to odpowiedź na potrzeby wrażliwej skóry. Niech codzienna pielęgnacja wypełni się luksusem! Każdy kosmetyk jest wegański i zamknięty w opakowaniach przyjaznych dla planety.

