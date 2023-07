Jak zadbać o włosy latem? Wskazówki, które zregenerują i odżywią włosy

Menopauza to nie pauza!

Jak dbać o włosy?

Pielęgnacja naszych włosów jest bardzo ważna. Przede wszystkim po myciu głowy, zawsze nakładaj odżywkę, w ten sposób włosy będą odżywione i pełne blasku. Niestety, z wiekiem nasza skóra produkuje mniej sebum co wpływa również na stan włosów. Stają się ona suche i matowe. Dodatkowo, zmniejsza się również produkcja kolagenu co prowadzi do spowolnienia porostu włosów. Na kondycje włosów wpływa również dieta i pogoda za oknem.

Jak wyglądają zniszczone włosy?

Włosy zniszczone są matowe, często suche i łatwo się łamią. Często kobiety zastanawiają się czemu ich kosmyki nie rosną i przez długie miesiące są tej samej długości. Na zły stan naszych włosów wpływają przede wszystkim czynniki zewnętrzne jak wysokie temperatury, farbowanie czy nawet pogoda na zewnątrz. Dodatkowo na ich kondycje wpływ ma także nasza dieta czy stres.

Marka Kérastase realizując od wielu lat swoją obietnicę, jaką jest zapewnienie doskonałej kondycji włosom, a nowa linia Nutritive prezentuje nową wizję odżywienia włosów. Pielęgnująca lepiej niż kiedykolwiek, unowocześniona gama odżywia skórę głowy i włosy. Zachowując najbardziej rozpoznawalne cechy oryginalnej linii, takie jak orzeźwiający zapach i charakterystyczny pomarańczowy kolor, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zainspirowanymi pielęgnacją skóry składnikami odżywczymi, stworzyli kolekcję dostosowaną do każdego typu włosów. Nowe opakowanie, nowa formuła, nowe substancje aktywne i nowa, stworzona przez Inez & Vinoodh kampania z wizerunkiem Emily Ratajkowski i dźwiękami francuskiego elektro-popu - dzięki nim linia Nutritive jest jeszcze doskonalsza.

Kolekcja Nutritive ma dla nowego pokolenia rozwiązanie do chronicznie suchych włosów, które odpowiednio odżywi każdego rodzaju włosy od skóry głowy aż po same końce. W odpowiedzi na współczesne zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania dla włosów suchych, marka Kérastase stworzyła odświeżoną gamę jeszcze lepiej pielęgnującą włosy. Nowa linia kosmetyków Nutritive eliminuje problem od skóry głowy aż po końce włosów, celując w głównego winowajcę – niedobór składników odżywczych. Nowa, 10-elementowa linia produktów, w tym absolutne must-have - trzy rodzaje serum - została wzbogacona, dzięki inspirowanym pielęgnacją skóry twarzy badaniom naukowym, rytuałami do oczyszczania, pielęgnacji i ochrony wszystkich rodzajów włosów przesuszonych, odżywiającymi włosy i nadającymi im zdrowy wygląd.

i Autor: Materiały prasowe Kerastase

