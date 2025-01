Jak zrozumieć potrzeby skóry?

Kosmetyki powinny być odpowiedzią na realne potrzeby skóry, a nie jedynie chwilowym trendem. Każda skóra ma swoją unikalną fizjologię, problemy i uwarunkowania,dlatego skuteczna pielęgnacja wymaga indywidualnego podejścia. Podążanie za modą, bez zrozumienia potrzeb własnej skóry, często prowadzi do jej przeciążenia, osłabienia barieryochronnej, a nawet nasilenia istniejących problemów, takich jak trądzik, przesuszenie czy przebarwienia – przekonuje Agata Zejfer.

I dodaje - trendy w pielęgnacji, choć bywają inspirujące, rzadko uwzględniają złożoność procesów zachodzących w skórze. Stosowanie przypadkowych produktów lub nadmiar składników aktywnych może zakłócić równowagę skóry, prowadząc do jej nadwrażliwości. Dlatego tak istotne jest, aby pielęgnacja była oparta na naukowej wiedzy o fizjologii skóry i jej procesach regeneracyjnych. Moje podejście, które realizuję w ramach Self- Care Concept, koncentruje się na świadomej pielęgnacji – dopasowanej do indywidualnychpotrzeb skóry i jej fizjologii. Produkty muszą nie tylko działać na powierzchni, ale też wspierać skórę na głębszym poziomie, dostarczając składników wzmacniających jej barierę ochronną i wspomagających procesy regeneracji.

Agata Zejfer z wykształcenia jest kosmetolożką (dyplom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) oraz psycholożką (USWPS). Od początku swojej kariery zawodowej działa wnurcie kosmetologii interdyscyplinarnej i self-care. Proponuje nam świadome i celowe dbanie o siebie w obszarze fizycznym, psychicznym i duchowym. W zeszłym roku w ramachAgata Zejfer Self-Care Concept pojawiły się produkty do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, które dają nawilżenie, regenerują, działają antyoksydaycjnie, a pianka oczyszcza beznaruszenia bariery skórnej oraz produkty dedykowane typowo skórze problematycznej: płyn z kwasami, wygładzający i rozjaśniający skórę oraz krem o działaniu przeciwzapalnym,hamującym rozwój trądziku. Kosmetyki posiadają unikalne i nowatorskie formuły, a działania składników zostały poparte badaniami naukowymi.

Agata Zejfer Self-Care Concept to też suplementy, które dbają o stan naszej skóry, ale też samopoczucie i funkcjonowanie całego organizmu. Skóra jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się wewnątrz naszego organizmu. Nawet najlepiej dobrane kosmetyki mogą nie przynieść oczekiwanych efektów, jeśli nie zadbamy o skórę od środka. Dlatego w Self-Care Concept podchodzimy do pielęgnacji holistycznie, łącząc działanie kosmetyków z odpowiednim odżywianiem, suplementacją i zdrowym stylem życia.

Regeneracja komórek, produkcja kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, równowaga hormonalna czy zdolność skóry do obrony przed stresem oksydacyjnym – toprocesy, które w dużej mierze zależą od tego, co dostarczamy organizmowi – podkreśla twórczyni Self-Care Concept.

Wśród suplementów diety Agata Zejfer Self-Care Concept znajdziemy takie, które zwiększają odporność na stres, chronią komórki przed stresem oksydacyjnym izniszczeniami wywołanymi działaniem wolnych rodników, a także dają wsparcie prawidłowemu funkcjonowaniu układów: nerwowego, odpornościowego, mięśniowego, kostnego i krążenia. Dla Agaty Zejfer bardzo ważna jest jakość i skuteczność, dlatego każdy składnik formuły ma potwierdzone działanie.W tym roku dostaliśmy kolejne narzędzie do podążania drogą świadomej pielęgnacji – książkę Elementarz pielęgnacji. Twoja droga do pięknej i zdrowej skóry krok po kroku. Jestto swego rodzaju przewodnik po koncepcie interdyscyplinarnego podejścia do zdrowia i wyglądu skóry. Autorka w przystępny sposób przedstawia złożoność tematu i krok pokroku tłumaczy jak świadome oraz holistyczne podejście do pielęgnacji może przyczynić się do osiągnięcia równowagi oraz harmonii w życiu. W Elementarzu pielęgnacji autorka przeprowadza nas przez mechanizmy zachodzące w skórze oraz przez jej budowę. Dowiadujemy się, jaki wpływ na nasz organizm i zdrowie skóry ma m.in. dieta, suplementacja, pielęgnacja domowa czy wreszcie dobrostan psychiczny. Agata Zejfer przekazuje nam kompendium wiedzy, do którego możemy zajrzeć w każdej chwili po wskazówki dotyczące zdrowia naszej skóry oraz jej pielęgnacji.

Decyzja o wydaniu „Elementarza pielęgnacji” była naturalnym krokiem w rozwoju. Od początku mojej pracy jako kosmetolożka dostrzegałam, jak wielu osobom brakuje rzetelnejwiedzy na temat funkcjonowania skóry i jej potrzeb. Zauważyłam, że pielęgnacja często sprowadza się do przypadkowych wyborów lub podążania za trendami, zamiast świadomychdziałań opartych na zrozumieniu mechanizmów, jakie zachodzą w skórze. Chciałam to zmienić.

„Elementarz pielęgnacji” powstał z myślą o tym, by dać ludziom narzędzie do lepszego poznania swojej skóry i jej potrzeb – krok po kroku. To przewodnik, który nie tylko tłumaczy,jak działa skóra, ale także pokazuje, jak dieta, suplementacja, pielęgnacja czy równowaga psychiczna wpływają na jej zdrowie. Moim celem było stworzenie kompendium, które łączywiedzę naukową z praktycznymi wskazówkami i pomaga czytelnikom wdrażać zdrowe nawyki – nie tylko dla skóry, ale dla całego organizmu.

Przesłanie Agata Zejfer Self-Care Concept jest proste – dbanie o siebie to proces, który zaczyna się od zrozumienia własnych potrzeb i podejmowania świadomych decyzji. Nie chodzi o perfekcję, ale o konsekwentne, małe kroki, które prowadzą do trwałych zmian.

Chciałam, aby moja filozofia – oparta na interdyscyplinarności, łączeniu kosmetologii, medycyny i psychologii – stała się dostępna dla każdego, kto pragnie zadbać o siebie w sposóbkompleksowy. Self-Care Concept to nie tylko kosmetyki i suplementy – to narzędzia do budowania równowagi i świadomego życia, w którym pielęgnacja jest jednym z elementówtroski o siebie.

i Autor: materiały prasowe Agata Zejfer

