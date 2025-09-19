Jaka będzie przyszłość świata pielęgnacji?

Egzosomy – mikronośniki przyszłości

Wydarzenie otworzyła prezentacja marki Sesderma, która od ponad 30 lat wyznacza kierunki w dermokosmetyce, m.in. jako pionier zastosowania nanotechnologii. Tym razem naukowcy z laboratoriów Sesdermy sięgnęli jeszcze głębiej – do biologii komórkowej. Egzosomy to mikroskopijne struktury, które przenoszą informacje i aktywne sygnały między komórkami, stymulując skórę do intensywnej regeneracji, odbudowy i naprawy uszkodzeń.

„Egzosomy zmieniają sposób, w jaki myślimy o terapii skóry. To nie tylko dostarczanie składników, ale uruchamianie naturalnych mechanizmów naprawczych organizmu” – podkreśliła podczas spotkania dr n. med. Katarzyna Osipowicz, dermatolog i wenerolog, współzałożycielka kliniki OT.CO.

Eksperci o praktycznym zastosowaniu

W panelu dyskusyjnym, obok dr Osipowicz, wystąpiła również Monika Skrzyp-Zator, kosmetolog i ekspertka Sesdermy. Obie ekspertki odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania egzosomów, ich roli w terapii skór wrażliwych, a także synergii z zabiegami gabinetowymi, szczególnie w kontekście wykorzystania ich w pielęgnacji domowej i pozabiegowej.

„Egzosomy otwierają nowe możliwości dla kosmetologii praktycznej, a także w pielęgnacji domowej. Możemy zaobserwować szybszą regenerację skóry po zabiegach, poprawę jakości cery problematycznej, a także realne wsparcie procesów anti-aging i odbudowę bariery hydrolipidowej.” – zaznaczyła Monika Skrzyp-Zator.

Premiera, która inspiruje

Po części merytorycznej goście mieli okazję zapoznać się z dermokosmetykami linii Exoses, porozmawiać z ekspertami oraz wziąć udział w wyjątkowej sesji portretowej przeprowadzonej przez fotografkę Mickey Wyrozębską.

Konferencja pokazała, że Sesderma konsekwentnie realizuje swoją misję – łączenie nauki i praktyki w służbie zdrowej, pięknej skóry. Dzięki wprowadzeniu egzosomów pochodzenia bakteryjnego w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi, marka po raz kolejny wyprzedza trendy, oferując rozwiązania, które jeszcze niedawno pozostawały jedynie w obszarze badań laboratoryjnych.

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe

