Jedna z najbardziej ekskluzywnych marek z wyjątkową kolekcją do makijażu już dostępna w Sephorze. To połączenie luksusu oraz wysokiej jakości kosmetyków

Valentino Beauty. Wiele różnych sposobów bycia sobą.

To piękne motto! W praktyce: zapachy i kosmetyki do makijażu (kolorowe, modne i ultra szykowne) - celebracja wszystkich form piękna, poprawa nastroju, rozbudzanie zmysłowości i kreatywność autoekspresji. To wszystko, aby być sobą - w każdy możliwy sposób, w eksplozji intensywnych barw, nasyconych wyrafinowanym stylem i delikatną nutą ekstrawagancji...

„Piękno jest (...) bezpośrednio powiązane z intensywnością naszych uczuć: im bardziej jesteśmy zdolni kochać, tym mocniej jesteśmy połączeni ze swoim wewnętrznym "ja“… tym bardziej uczucie to udziela się innym i promieniuje jak „aura”. Valentino beauty istnieje dla wszystkich, którzy marzą.” Pierpaolo Piccioli.

Czym jest Valentino Beauty?

Całkowicie nowa linia kosmetyków do makijażu, spowita namiętną czerwienią - mariaż z kulturą miejską - sygnowana nazwiskiem Pierpaolo Piccioli, dyrektora kreatywnego Domu Valentino… Bogata i kompletna - ta długo wyczekiwana kolekcja oferuje szeroką gamę produktów o ekstrawaganckich odcieniach i wyrafinowanych teksturach, które są nasycone technologią Light-Lasting™ - gwarantującą niezrównaną lekkość i zmysłowość formuły... Podkłady, pomadki, korektory, kredki do brwi, cienie do powiek, palety... W tej kolekcji nie brakuje niczego! Dzięki niej każda osobowość ma szansę emanować w unikalny (i stylowy!) sposób.

EYE2CHEEK – PUDER WIELOZADANIOWY

Cień do powiek? Tak... ale nie tylko! Etui zawiera kremowy puder, dostępny w 12 odcieniach, który posiada inteligencję łączenia możliwości... dlatego może być stosowany jako cień do powiek lub jako klasyczny róż. Jego obietnica? Możliwość budowania pokrycia, dająca uczucie lekkości a także gwaracja trwałości oraz chromatyczny efekt o niewiarygodnej czystości.

i Autor: materiał prasowy Valentino

COLOR-FLIP PALETTE – PALETA CIENI DO POWIEK

Jeden poziom nie wystarczył... Dodano zatem drugi! W rezultacie ta ultra szykowna paleta couture oferuje całą gamę cieni do powiek - do aplikacji solo, mieszania lub zestawiania - w celu stworzenia makijażu z inspiracji chwilą... 2 odcienie bazowe, 4 cienie i 2 odcienie perłowe - to zaproszenie do eksperymentowania i zabawy, aby podkreślać swoje piękno w najbardziej osobisty sposób.

i Autor: materiał prasowy Valentino

VERY VALENTINO – NAWILŻAJĄCY KOREKTOR

Wyjątkowa lekkość, ultra trwałość - oddychająca, wysoce kryjąca formuła korektora zapewnia efekt drugiej skóry, komfort i nawilżenie cery przez cały dzień. Kosmetyk pozwala uniknąć uczucia przesuszenia i ciężkości. Korektor jest dostępny w 20 intuicyjnych odcieniach, testowanych pod kontrolą oftalmologiczną i doskonale nadaje się do skóry wrażliwej. Jego widoczne atuty: płaski aplikator (do budowania krycia) i cienka końcówka (dla optymalnej precyzji).

i Autor: materiał prasowy Valentino

ROSSO VALENTINO – POMADKA

Nowe podejście do stylu i materii: oto misja tej pomadki dostępnej w bogatej palecie 50 odcieni, na którą składają się czerwienie (magenta, róż, brąz), róże i śliwki, odcienie nude a także świetlisty pomarańcz, intensywny koral itp. Ich punkt spójny? Kompleks Roma-Light Complex™, który wzmacnia kolor, zapewniając mu światło i intensywność - dla intensywnego, pełnego mocy, ognistego efektu...Pomadka jest dostępna w dwóch wersjach: satyny - gładko sunącej po ustach i lekko kremowego matu - oferującego ustom optymalny komfort. Kosmetyk zapewnia intensywny efekt i trwałość koloru przez wiele godzin. Na co również warto zwrócić uwagę? Na charakterystyczny design pomadki w kształcie litery V, który umożliwia idealną precyzję aplikacji koloru na ustach. Opakowanie do ponownego napełnienia zostało stworzone z myślą o ekologicznej przyszłości ale również łatwiejszej i wygodniejszej zmianie koloru.