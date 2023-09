Jesień to idealny czas na herbatę

26. urodziny marki Czas na Herbatę

- Z okazji urodzin zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce, gdzie na klientów czekają profesjonalni doradcy. Rozwijamy się bardzo dynamicznie. Nasza sieć obejmuje blisko 140 salonów, w tym 62 salony firmowe, a już w najbliższym czasie otwieramy kolejne dwa w Kaliszu oraz następny w Krakowie. W ofercie proponujemy kilkaset rodzajów herbat oraz kilkadziesiąt smaków kaw. Oferujemy najwyższej jakości produkty oraz piękne zestawy prezentowe na każdą okazję, także zapraszamy serdecznie. Świętujcie z nami 26. Urodziny – zaprasza właściciel marki Czas na Herbatę, Jakub Szurlej.

Na klientów czekają specjalnie skomponowane mieszanki herbat, które dostępne są właśnie z okazji święta marki. W czym rozsmakowywać się będą Polacy tej jesieni?

- Przygotowaliśmy specjalne, limitowane herbaty, m. in. nowości: Urodzinowy Bukiet. Jest to barwna kompozycja stworzona specjalnie z okazji naszego święta, a jej bazą jest zielona Sencha uzupełniona w płatki różnobarwnych kwiatów, takich jak róża, bławatek, nagietek, słonecznik oraz pąki jaśminu. Kolejna kompozycja to 26 Lat Urodzinowa, której podstawa to herbata czarna OP z kwiatowo-owocowymi nutami mango, brzoskwini i safloru, które łączą się w całość z pięknymi i aromatycznymi pąkami jaśminu. Polecamy także Poezję Smaku i Orange Dream, a wszystkie nabyć można teraz z 25% rabatem. Na naszych profilach w social mediach czekać będą na fanów wspaniałe konkursy z nagrodami, warto więc nas śledzić. – mówi dyrektor marketingu marki Czas na Herbatę, Tomasz Ronczewski.

Herbata – ulubiony napój Polaków

Na ten moment czarna herbata jest na podium jeśli chodzi o preferencje naszych rodaków. Jednak coraz bardziej otwieramy się na bogactwo rodzajów tego napoju i herbacianą paletę barw, od białych przez zielone, żółte, czerwone, a nawet turkusowe.

Zobacz także: To zakazane spodnie dla kobiet po 50-tce. Niedawno Polki miały je w swojej szafie. Modowy koszmarek sprzed lat powraca

- W Czas na Herbatę od 26 lat staramy się rozkochać Polaków w różnych smakach, także naszej ulubionej, czarnej herbaty, która w zależności od rodzaju i dodatków może smakować całkowicie inaczej. Na drugim stopniu podium jest herbata zielona. Naszymi absolutnymi bestsellerami na ten moment są: Śniadanie u Tiffany’ego, czyli kompozycja czarnych herbat Ceylon i Assam z jeżyną, jagodą, liściem limonki, truskawką i bławatkiem, Eliksir Szczęścia, czyli zielona Sencha z ananasem i mango, kwiatem granatu i lotosu, czy też klasyka w postaci Earl Grey Royal. – wymienia dyrektor marketingu marki Czas na Herbatę, Tomasz Ronczewski.

Osoby, które lubią eksperymentować, mogą spróbować Blue Butterfly, zwanej też niebieskim kwiatem. Jej napar ma szafirową barwę, a po dodaniu soku z cytryny lub limonki, kolor zmienia się na różowofioletowy, co daje bardzo ciekawy, zaskakujący efekt.

Ciekawe i wciąż niedoceniane są też Rooibosy, które mają one mnóstwo zalet – nie zawierają teiny, przez co mogą być spożywane przez dzieci, czy kobiety w ciąży, a także wspomagają wydzielanie serotoniny. Są idealnie ze słodkimi dodatkami, np. miodem.

Polacy coraz chętniej korzystają także z dodatków takich jak, syropy, miody smakowe czy nawet konfitury. Dzięki nim każda herbata jest jeszcze pyszniejsza.

i Autor: Materiały prasowe Czas na Herbatę