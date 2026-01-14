Sekret stylistów wyszedł na jaw. Tak dobierzesz odmładzającą fryzurę dla siebie. Fryzura a kształt twarzy

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-14 4:52

Zanim podejmiemy decyzję o zmianie swojej fryzury, powinnyśmy przede wszystkim sprawdzić, czy ta nowa będzie pasować do naszej urody. To właśnie cięcie dobrane do kształtu naszej twarzy może zdziałać cuda. Styliści podpowiadają, jak dopasować fryzurę do kształtu twarzy kobiety, aby ją odmłodziła i dodała jej pewności siebie.

Metamorfoza fryzury po 50-tce

i

Autor: Shutterstock Metamorfoza fryzury po 50-tce
  • Dobór fryzury to klucz do podkreślenia urody, ale źle dopasowane cięcie może dodać lat i uwydatnić mankamenty.
  • Styliści zdradzają sekrety, jak dopasować fryzurę do kształtu twarzy, aby wyszczuplić, ukryć asymetrie i odmłodzić.
  • Ważne jest nie tylko cięcie, ale także koloryzacja, dopasowana do karnacji i koloru oczu.
  • Poznaj najczęstsze błędy w doborze fryzur dla różnych kształtów twarzy i dowiedz się, jak ich unikać!

Sekret stylistów wyszedł na jaw. Tak dobierzesz odmładzającą fryzurę dla siebie

Wybierając fryzurę dla siebie często kierujemy się głównie panującymi trendami. Jednak moda niekoniecznie działa na naszą korzyść i bywa, ze nawet najbardziej pożądane cięcie lub koloryzacja w danym sezonie nam w rzeczywistości doda lat, wydobywając mankamenty naszej urody. A przecież fryzura ma wydobywać nasze naturalne piękno poprzez podkreślenie naszych walorów, a ukrycie wszelkich niedoskonałości. Styliści doskonale wiedzą, że dopasowanie cięcia do kształtu twarzy to tak naprawdę klucz do sukcesu. W ten prosty sposób można sprytnie na przykład wyszczuplić twarz, ukryć wszelkie jej asymetrie czy nawet odjąć sobie lat. Fryzurę dobieramy do kształtu naszej twarzy, ale także do struktury i gęstości naszych włosów. Ważna jest także koloryzacja, którą dopasowujemy do odcienia naszej karnacji i koloru oczu. Czego unikać podczas wybierania fryzury idealnej dla swojego typu urody?

Fryzura a kształt twarzy. Czego unikać?

Styliście wytypowali kilka błędów, które kobiety o konkretnym kształcie twarzy popełniają namawiając fryzjera na strzyżenie. Przede wszystkim podczas wybierania fryzury powinnyśmy unikać poniższych błędów:

  • Mając twarz okrągłą, wybieraj uczesania bez objętości, do linii policzków, z prostą grzywką na całe czoło, proste i ciężko opadające oraz klasycznego boba.
  • Posiadaczki twarzy kwadratowej stawiają na cięcia: z prostą grzywką, krótszych niż do linii brody, geometryczne, proste, przylegające do twarzy lub te w stylu paź.
  • Kobiety o owalnej twarzy wybierają asymetryczne i typowo męskie cięcia oraz fryzury zasłaniające idealny kształt twarzy.
  • Mając twarz trójkątną, stawiają na bujne fryzury na czubku, które odsłaniają ich szeroką żuchwę lub te gładko zaczesane do tyłu i bez objętości.
Idealne fryzury na romantyczną randkę. Zobacz, jak je zrobić
6 zdjęć

Polecany artykuł:

To będzie najmodniejsza fryzura na 2026 rok. Kobiety po 50-tce muszą ją sprawdz…
Super Express Google News
QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci żeńskiej? Test nie tylko dla mężczyzn
Pytanie 1 z 10
Kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSZTAŁT TWARZY
FRYZURA