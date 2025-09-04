Jesienne kroki w stylu i komforcie. Jakie buty wybrać na nowy sezon?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-04 12:08

Złote liście szeleszczą pod stopami, a chłodniejsze powietrze zachęca do otulenia się cieplejszymi ubraniami. Jesień to czas zmian, również w naszej garderobie. Jednym z kluczowych elementów jesiennej stylizacji są oczywiście buty. Muszą być nie tylko modne i dopasowane do aury, ale przede wszystkim wygodne, by sprostać naszym codziennym wyzwaniom. Jakie modele królują w tym sezonie i na co warto zwrócić uwagę przy wyborze?

Converse

i

Autor: Convers/ Materiały prasowe

Komfort przede wszystkim: Modne buty sportowe na jesień

Dla tych, którzy cenią sobie maksymalną wygodę i swobodę ruchów, jesień również przynosi wiele stylowych propozycji wśród butów sportowych. Nie musimy rezygnować z modnego wyglądu na rzecz komfortu - te dwie cechy mogą iść w parze!

Warto zwrócić szczególną uwagę na fantastyczne modele butów sportowych na jesień, jakie oferuje marka Converse. Ich kultowe trampki w nowych, jesiennych odsłonach kolorystycznych i materiałowych to absolutny hit sezonu. Wyższe modele za kostkę zapewnią dodatkowe ciepło w chłodniejsze dni, a grubsza podeszwa ochroni przed wilgocią. Converse proponuje również modele wykonane ze skóry lub zamszu, które doskonale wpisują się w jesienny klimat. Bez względu na to, czy wybierzesz klasyczne białe trampki, czy postawisz na bardziej odważny kolor lub wzór, buty Converse dodadzą Twojej jesiennej stylizacji młodzieżowego charakteru i niezrównanego komfortu.

Convers

i

Autor: Convers/ Materiały prasowe
\Convers

i

Autor: Convers/ Materiały prasowe

Powrót Klasyki w Nowym Wydaniu

Jesień to idealny czas na powrót do klasycznych fasonów, które zyskują nowe życie dzięki świeżym detalom i kolorom.

  • Botki na obcasie: Eleganckie botki na słupku lub klockowym obcasie to must-have w jesiennej szafie. Świetnie komponują się zarówno z sukienkami i spódnicami, jak i z wąskimi spodniami czy jeansami. W tym sezonie królują odcienie brązu, bordo oraz ponadczasowa czerń. Warto zwrócić uwagę na modele z ciekawymi teksturami, takimi jak zamsz czy skóra licowa z subtelnym połyskiem.
  • Sztyblety: Wygodne i stylowe sztyblety to propozycja dla kobiet ceniących komfort i uniwersalność. Ich charakterystyczne elastyczne wstawki po bokach ułatwiają zakładanie i zdejmowanie. Pasują do wielu stylizacji - od casualowych z jeansami po bardziej eleganckie z sukienkami w stylu boho. Tej jesieni popularne są zarówno klasyczne skórzane sztyblety, jak i modele zamszowe w stonowanych kolorach.
  • Mokasyny i loafersy: Te płaskie buty to idealne rozwiązanie na cieplejsze jesienne dni. Są niezwykle wygodne i dodają nonszalanckiego szyku każdej stylizacji. Możemy wybierać spośród wielu wzorów - od klasycznych skórzanych mokasynów po bardziej ozdobne loafersy z klamrami czy frędzlami. Świetnie wyglądają w połączeniu z cygaretkami, spódnicami midi czy nawet luźnymi jeansami.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki