Jesienne rytuały w aromacie Gisady – 3 zapachy, które otulą jak kaszmirowy szal

Ambassadora - propozycja dla kobiet

Zapach pełen subtelnego uroku i delikatnego ciepła, idealny na spokojne poranki, popołudniowe chwile wyciszenia czy relaksujące wieczory. Wanilia tworzy kojącą aurę, mandarynka i różowy pieprz wprowadzają świeży akcent, a kwiatowe serce z frezji, jaśminu i pomarańczy nadaje lekkość. Baza z wetywerii, piżma i cukru pudru otula skórę, pozostawiając trwałe, przyjemne wrażenie podczas wieczornych rytuałów.

Nuty zapachowe Ambassadory:

GŁOWA: mandarynka, różowy pieprz, jagoda, liście fiołka

SERCE: kwiat pomarańczy, frezja, jaśmin, drzewo kaszmirowe

BAZA: wetyweria, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo, cukier puder

i Autor: GISADA/ Materiały prasowe

Ambassador Intense - propozycja dla mężczyzn

Orientalna kompozycja pełna intensywności i energii, doskonała na aktywne poranki oraz dni tętniące życiem i dynamiką. Otwarcie z cytrusów, bergamotki, mandarynki i grejpfruta, wzmocnione akcentami kardamonu, pobudza zmysły. Serce z cynamonu, karmelu, maliny i nut kwiatowych wnosi ciepło, słodycz i wyrafinowaną zmysłowość, natomiast skórzana baza z paczulą, bursztynem oraz wetywerią pozostawia trwałe, eleganckie doznania.

Nuty zapachowe Ambassador Intense:

GŁOWA: bergamotka, mandarynka, grejpfrut, absolut lawendy, kardamon gwatemalski, różowy pieprz, żywica elemi, ekstrakt z imbiru, ekstrakt CO₂ kadzidłowy, gałka muszkatołowa, lukrecja, akord ozonowy

SERCE: malina, karmel, frezja, egipski geranium, jaśmin, orchidea, goździk, cynamon, heliotrop

BAZA: fasolka tonka, wanilia, skóra, paczula, wetyweria Haiti, drzewo kaszmirowe, bursztyn, labdanum, mech dębowy, piżmo

i Autor: GISADA/ Materiały prasowe

Ambassador Men - propozycja dla mężczyzn

Świeży i pełen życia zapach otula skórę nutami zielonej mandarynki i jabłka, które dodają radosnego akcentu, a kardamon subtelnie podkreśla ich wyrazistość. W sercu kompozycji lawenda i paczula wprowadzają głębię, łącząc świeżość z wyrafinowanym charakterem. Nuty bazy, takie jak ambra, mech i wanilia, delikatnie otulają skórę, pozostawiając subtelny i ciepły akcent.

Nuty zapachowe Ambassador Men:

GŁOWA: zielona mandarynka, jabłko, kardamon, fiołek

SERCE: lawenda, czarny pieprz, piwonia, paczula, mango

BAZA: wetyweria, ambra, wanilia, mech, drzewo tekowe