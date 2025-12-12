Kropla tego, czego potrzebuje Twoja skóra

Karolina Piątkowska
2025-12-12 15:18

Nowa gama serów do twarzy włoskiej marki KIKO Milano została stworzona, aby odpowiadać na indywidualne pogrzeby skóry i zapewnić jej inteligentną, spersonalizowaną pielęgnację. To pięć skoncentrowanych formuł: nawilżająca, rozświetlająca, oczyszczająca, przeciwzmarszczkowa i łagodząca, które wzbogacono naturalnymi składnikami i nowoczesnymi technologiami. Lekkie konsystencje, klinicznie potwierdzone rezultaty i wysoka skuteczność – Twoja skóra pokocha Skin Tech Serum!

Codzienna rutyna pielęgnacyjna oparta jedynie na ulubionym kremie, to często dla skóry trochę za mało. Gdy czujemy, że potrzebuje „czegoś więcej”, warto sięgnąć po serum. Taki skoncentrowany produkt działa głębiej i intensywniej, dzięki czemu efekty widoczne są często od pierwszej aplikacji – o czym doskonale wie włoska marka KIKO Milano. Znana przede wszystkim w kosmetyków do makijażu, nie zapomina także o tym, że to piękna skóra jest podstawą każdego make-upu. Dlatego linia „skincare” poszerzona została o innowacyjne sera do twarzy. Wszystkie mają lekką, przyjemną konsystencję, natychmiast się wchłaniają, nie są tłuste i się nie kleją. Mają również praktyczny, precyzyjny, bezodpadowy aplikator z kroplomierzem. Zaprojektowano je do codziennego użytku, a do wyboru jest pięć wariantów.

Skin Tech Serum Brightening Booster to rozjaśniające serum do twarzy z niacynamidem, wyciągiem z włoskiej pomarańczy i witaminą C. Pozostawia skórę gładką i promienną, zmniejsza widoczność ciemnych plam i przebarwień, optycznie wyrównując wygląd cery. Serum jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry, szczególnie tej pozbawionej blasku. (30 ml/110 zł)

Skin Tech Serum Hydrating Booster to nawilżające i odżywcze serum do twarzy z nisko- i wysokocząsteczkowym kwasem hialuronowym, ekstraktem z włoskiego bławatka i kwasem poliglutaminowym. Jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry, a szczególnie polecane dla suchej. Odżywia ją i zmiękcza, pozostawiając gładką i wyraźnie bardziej elastyczną. Co ważne, wzmacnia barierę ochronną skóry, dzięki czemu pomaga zapobiegać odwodnieniu. (30 ml/96 zł)

Skin Tech Serum Purifying Booster to oczyszczające i matujące serum do twarzy z kwasem laktobionowym, ekstraktem z włoskiej bazylii i kwasem biosukcynowym. Pomaga oczyścić skórę z zanieczyszczeń, poprawić jej wygląd i zmniejszyć błyszczenie. Od razu po aplikacji wygląda ona na gładszą, a niedoskonałości zostaja zredukowane. Jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry, szczególnie polecane dla cery tłustej. (30 ml/96 zł)

Skin Tech Serum Soothing Booster to kojąco‑ochronne serum do twarzy z ceramidami, ekstraktem z irysa włoskiego, ekstraktem z owsa, alfa-bisabololem i alantoiną. Jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry, szczególnie polecane dla tej wrażliwej. Łagodzi, nawilża, zmniejsza uczucie mrowienia i redukuje zaczerwienienia, zapewniając natychmiastową ulgę już od pierwszego zastosowania. (30 ml/96 zł)

Skin Tech Serum Youth Elixir Booster to przeciwzmarszczkowe i liftingujące serum do twarzy z heksapeptydem, wyciągiem z włoskiej czarnej porzeczki i wyciągiem z granatu. Skutecznie zmniejsza widoczność zmarszczek, wygładza, nawilża i przywraca elastyczność. Od pierwszej aplikacji skóra wygląda na jędrniejszą i bardziej elastyczną, jest ukojona i bardziej promienna. Serum jest odpowiednie do wszystkich typów skóry, polecane zwłaszcza dla dojrzałej. (30 ml/110 zł)

