Jesienne wypadanie włosów – Hairy Tale Cosmetics ma na to sposób

Wcierki Hairy Tale Cosmetics stosuje się na czystą lub lekko wilgotną skórę głowy, delikatnie wmasowując niewielką ilość. Można je stosować samodzielnie lub łączyć w zależności od potrzeb kosmyków i skóry głowy. Regularne użycie wspiera odbudowę włosów, poprawia ich gęstość i nadaje lekkość oraz objętość, a codzienny rytuał staje się prosty i przyjemny.

Sprawdzone rozwiązania w codziennej pielęgnacji

Froggy wspiera mikrobiom skóry głowy dzięki postbiotycznym składnikom, które poprawiają jej nawilżenie i komfort. Regularne stosowanie zmniejsza łuszczenie i swędzenie, a ekstrakty z rukwi wodnej, nasturcji i rozmarynu wspomagają wzrost włosów oraz nadają im lekkość i objętość. Delikatny zapach ogórka i cytrusów sprawia, że codzienna aplikacja staje się przyjemnym rytuałem. Produkt nie wymaga spłukiwania i łatwo włączyć go do codziennej pielęgnacji. To idealna wcierka dla suchej, ściągniętej i wrażliwej skóry głowy.

Nowość w ofercie Squeaky Clean

Wśród produktów marki pojawiła się Squeaky Clean, witaminowa wcierka, która wzmacnia porost włosów, zwiększa ich objętość i poprawia kondycję skóry głowy. Formuła wodna nie obciąża pasm, a energetyzujący aromat aceroli i pomarańczy sprawia, że codzienna pielęgnacja staje się przyjemnym rytuałem. Badania niezależnego laboratorium potwierdziły widoczne zagęszczenie włosów u 100% uczestników testu.

Regeneracja nocą z Sleepy

Sleepy działa nocą, wspierając odbudowę włosów dzięki innowacyjnemu połączeniu melatoniny, peptydów miedziowych i ekstraktu z lawendy. Wcierka wzmacnia mieszki, redukuje stres oksydacyjny i chroni kosmyki przed szkodliwym wpływem promieni UV. Bardzo delikatny, naturalny aromat lawendy sprzyja relaksowi i spokojnemu snu, a formuła nie wymaga spłukiwania. Regularne stosowanie sprawia, że włosy są silniejsze i bardziej odporne na osłabienia.