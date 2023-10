Jesienny powrót do korzeni. Trendy na jesień

MAKO, manifestując swoją niezmiennie wyrafinowaną i dyskretną estetykę, stanowi odzwierciedlenie trendu quiet luxury, proponując ponadczasowe rozwiązania w świeciemody. Każdy element tej kolekcji może z łatwością stać się kluczową pozycją dobrze skonstruowanej garderoby kapsułowej.

- Nowa kolekcja MAKO to powrót do klasyki – w kolekcji znajdziemy kilka sentymentalnych nawiązań do naszych pierwszych projektów. Przykładem jest klasyczny shopper w nowej, odświeżonej formie. Wykonany z naszej flagowej skóry „sauvage” – miękkiej, naturalnej, przyjemnej w dotyku, mięsistej, starzejącej się z klasą, szlachetnej. Bardzo cenię ponadczasowość naszych kolekcji, cieszę się że sama jako kobieta po kilku dobrych latach wciąż wracam do naszych klasyków – są super funkcjonalne, minimalistyczne w formie, a jednocześnie bardzo stylowe, dyskretne, nienachalne – mówi założycielka Anna Sękowska.

Piękny zamsz TOFFI, o bogatym i otulającym kolorze ma w tej kolekcji wyjątkowe miejsce. Ten szlachetny materiał nadaje produktom głębi i charakteru. Użyty w różnych wariantachprzyczynił się do stworzenia niezwykłej palety wrażeń. W miękkich formach, takich jak kultowe modele Pillow czy pojemne Tote Bags, zamsz TOFFI wprowadza delikatność iprzytulność. Jego faktura dodaje wyjątkowego uroku i sprawia, że noszenie tych produktów staje się prawdziwą przyjemnością. W przypadku sztywnych, geometrycznychshopperów, zamsz wyróżnia się jako materiał, który nadaje nieoczywistej elegancji. Jego obecność podkreśla kontrast między mocną formą a miękkim materiałem, tworzącharmonijne połączenie, które przyciąga uwagę i podkreśla wyjątkowy charakter każdej torebki.

Flagowe modele przeszły metamorfozę dzięki tłoczeniu w subtelny wzór plecionki. Rezultatem są torebki, które emanują elegancją, nie tracąc na funkcjonalności. Pojawią się też wersje modeli w czarnym zamszu. W tym sezonie MAKO oferuje też Baguette Bags to must-have w dwóch odsłonach – klasycznej, podłużnej, której kształt nawiązuje do lat 90. oraz większej, asymetrycznej.

Zobacz także: Numerologia zdradzi wiek Twojej duszy. Masz w sobie starą czy młodą duszę? Sprawdź, ile zostało Ci jeszcze czasu na ziemi. Które to Twoje wcielenie?

W odpowiedzi na najgorętsze jesienne trendy i zimy 2023 MAKO wypuszcza mocne biker boots oraz lekkie baleriny. Motocyklowe kozaki stały się obsesją wielu it girls, te niezwyklewszechstronne buty są ikoną stylu miejskiego. Dodają charakteru każdej stylizacji, bo łączą wygodę z odważnym lookiem. Kolejnym powracającym trendem są baleriny i nietrudno zrozumieć, dlaczego: te lekkie, wsuwane buty na cienkiej podeszwie są wszechstronne, łatwe w noszeniu i elastyczne. W wydaniu MAKO niezawodna klasyka zyskuje przez dodanie delikatnego skórzanego paska wiązanego wokół kostki.

Pojawiła się też zupełnie nowa forma botków wyprodukowanych we włoskiej manufakturze. Sylwetka wyróżnia się kobiecym, wyrafinowanym pointed-toe i nowoczesnym obcasem, który dodaje elegancji bez konieczności rezygnowania z komfortu. W kolekcji znajdziemy różne warianty, w tym minimalistyczne, krótkie modele klasyczne oraz miękkie z marszczoną cholewką, które dodają charakteru i oryginalności. To buty, które doskonale łączą klasykę z nowoczesnością. Starannie dopracowane i kobiece wysmuklają sylwetkę.

Kowbojki to znak rozpoznawczy MAKO. Nowa kolekcja oferuje różnorodność tych ikonicznych butów, które są wyraziste, ale w nowej wersji zyskują bardziej minimalistyczną estetykę, a ręczny haft wzbogaca je o wyjątkowy detal. Proces produkcji obejmuje każdy etap, od wycinania materiału aż po wykończenie w tradycyjnej manufakturze w Portugalii. Do haftowania używa się specjalnej maszyny pracującej pięcioma igłami jednocześnie, co nadaje butom unikatowy charakter. Nowością są proste botki kowbojskie z wywiniętą cholewką, które stanowią połączenie klasyki z nowoczesnością. To buty, które podkreślają różnorodność stylu i charakteru marki MAKO.

i Autor: materiały prasowe MAKO

i Autor: materiały prasowe MAKO

i Autor: materiały prasowe MAKO

i Autor: materiały prasowe MAKO