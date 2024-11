Kamizelki i kurtki puffer: Jak nosić je w mieście i na szlaku?

Warstwowanie i minimalizm

Kamizelki puffer są doskonałe do warstwowania. W chłodniejsze dni można je nosić na cienką bluzę lub sweter, co pozwala zachować ciepło bez zbędnego obciążenia. Wybierając kamizelkę do stylizacji miejskiej, warto postawić na klasyczne kolory jak czerń, granat, beż lub oliwkowy, które łatwo połączyć z innymi elementami garderoby. Kamizelkę VAN GRAAF/BROOKSHIRE w klasycznym, oliwkowym kolorze z łatwością można zestawić z dżinsami, czy casualowymi spodniami w niemalże każdym kolorze. Wersja sportowa, na deszczowe dni to propozycja od VAN GRAAF/DKNY SPORT z kapturem. Taką uniwersalną, pikowaną kamizelkę można stylizować zarówno na co dzień, jak i na weekendowe wypady poza miasto czy trekking. Idealnie sprawdzi się noszona na bluzę, sweter, a nawet lekką kurtkę.

Streetwearowy vibe

Kurtki puffer świetnie wpisują się w estetykę streetwearu. Wystarczy zestawić je z modnymi sneakersami, prostym t-shirtem i sportowymi spodniami lub jeansami, aby stworzyć nowoczesny, miejski look. Popularne są modele oversize, które dodają stylizacji luźnego charakteru. Idealnie wpisuje się w to propozycja od VAN GRAAF/ADIDAS ORIGINALS – swobodnie skrojona pikowana kurtka z ocieplaną wyściółką i haftowanym logo na przodzie. Z kolei dla tych, którzy wolą bardziej dopasowany krój, dostępne są wersje regular fit, które zachowują klasyczną formę, jednocześnie nie tracąc na funkcjonalności. VAN GRAAF/HELLY HANSEN to dwustronna kurtka puffer o prostym kroju z oddychającego włókna syntetycznego. A jeśli mowa o streetwearze nie może zabraknąć już ikony w tej kategorii, czyli puffera od VAN GRAAF/NORTH FACE.

Wybierając kurtkę puffer w jednolitym kolorze i łącząc ją z innymi elementami garderoby w podobnej tonacji, można uzyskać elegancki i spójny wygląd. Monochromatyczne stylizacje są obecnie bardzo modne i doskonale sprawdzają się w miejskim kontekście. Na przykład czarna kurtka puffer VAN GRAAF/MARC O'POLO DENIM w połączeniu z czarnymi jeansami i skórzanymi butami stworzy elegancki, ale i praktyczny zestaw na chłodniejsze dni. Dla fanek stylizacji w jasnych kolorach świetnie sprawdzi się propozycja od VAN GRAAF/DIDRIKSONS. Delikatnie bufiasty krój, kołnierzyk i przedłużany tył sprawiają, że kurtka z brązowymi botkami nabierze eleganckiego looku, a z kaloszami w kolorze taupe – luźnego, weekendowego vibe’u. Propozycja dla Panów to kurtka, która łączy dwa trendy – puffer i polarowe wykończenie! VAN GRAAF/TOMMY JEANS w stonowanym granacie to świetna baza do monochromatycznych stylizacji outdoorowych.

Lekkość i mobilność

Jedną z największych zalet kamizelek i kurtek puffer jest ich lekkość. Idealnie sprawdzają się podczas wędrówek, kiedy potrzebujesz ciepła, ale jednocześnie zależy Ci na pełnej swobodzie ruchów. Kamizelka puffer VAN GRAAF/JOOP! doskonale ochroni przed chłodem, jednocześnie nie ograniczając mobilności ramion. Można ją nosić na warstwy termoizolacyjne, takie jak polar czy techniczne koszulki, co zwiększa komfort podczas aktywności fizycznej. Propozycja dla Panów to ciepła i oddychająca kurtka od VAN GRAAF/NAPAPIJRI. Kaptur, swobodny krój, kieszenie zapinane na suwak i klasyczny kolor sprawiają, że jest praktyczna, ale przy tym stylowa.