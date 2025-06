Kampania NOWE: Rossmann wprowadza serie produktów ze znanymi influencerkami

Popularne influencerki pokazują nowe trendy

Ewa Chodakowska i jej marka BeBio Cosmetics stworzyły pierwszą linię perfum. Są bardzo trwałe i idealne dla osób, które pragną przygód, wolności i nieustannie poszukują nowych inspiracji. Marka przygotowała pięć unikalnych zapachów: Feel The Moment, Sky Is The Limit, Fall In Love, Dressed For Success oraz All Eyes On You. Odpowiadają one różnym aspektom kobiecej osobowości. Każdy z nich odzwierciedla inne emocje, energie i chwile dnia - od intensywności treningu po moment relaksu i wewnętrznej harmonii.

Balsam do ust, bronzery do twarzy, róże do policzków czy mgiełka utrwalająca makijaż – to produkty Everybody London, które marka stworzyła razem z Aleksandrą Sosfą. Nawilżający balsam do ust ma przezroczystą formułę, która nadaje subtelny blask, sprawiając, że usta wyglądają na pełniejsze i bardziej wygładzone. Mgiełka utrwalająca makijaż to niezbędny element w każdej kosmetyczce, zapewniający nieskazitelny efekt przez wiele godzin. Nawilżająca formuła z dodatkiem składników odświeżających sprawia, że utrwalacz do makijażu nie tylko zapobiega ścieraniu się kosmetyków, ale również pielęgnuje skórę. Bronzery – light lub medium – są przygotowane z myślą o osobach o różnych karnacjach skóry np. jasnej lub średniej. Kremowa konsystencja jest lekka i łatwa w aplikacji. Bronzer w kremie umożliwia precyzyjne konturowanie, tworząc naturalne wykończenie makijażu.

BrushUp! to kosmetyki do makijażu. Dodają pewności siebie i odwagi każdego dnia. Do stworzenia pierwszej, inauguracyjnej kolekcji inspirowanej pięknem, marka zaprosiła Joannę Ferdynus-Gołuszko, znaną wszystkim jako Maxineczka. W Rossmannie klientki znajdą m.in. pudry, błyszczyki do ust, konturówki, kredki do oczu czy mgiełkę utrwalającą makijaż.

NOWE pokazuje wyróżniki, pozwala odkrywać nowości

Rossmann postawił na swoją eksperckość. Wskazuje unikatowe wyróżniki produktów (np. składniki, wykorzystanie innowacyjnych technologii, design, współpracę z influencerkami). Mówi klientom, że codziennie mogą odkryć coś wyjątkowego. Swoją kampanię kieruje do osób, które śledzą trendy i próbują nowych rzeczy. Znają markę Rossmann, a ona inspiruje ich do poszukiwania nowości.

Kampania opiera się na digitalu, ale jest szeroko wspierana w: TV, radiu, OOH, DOOH oraz oczywiście w drogerii (wklejki na witrynach, POS-y). W drogeriach, przy kluczowych produktach, umieszczono informacje nt. wyróżników. Rossmann, w zależności od grupy wiekowej odbiorców danego produktu, elastycznie zmienia język, muzykę czy oprawę graficzną.

