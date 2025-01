Kampanie Rossmanna wyróżnione prestiżowymi nagrodami

Superbrands

Kolejny rok z rzędu firma została uhonorowana tytułem Superbrands. Rossmann jest jedną z najsilniejszych marek w Polsce. Wyróżnienia Superbrands przyznawane są od 18 lat. Laureaci wyłaniani są w oparciu o badanie konsumenckie, w którym ponad 3 tys. respondentów ocenia 3 tys. marek pogrupowanych na 100 kategorii. Wyniki badania są konfrontowane z opinią Rady Marek, skupiającej ekspertów z dziedziny marketingu, brandingu i badań rynku. Zeszłoroczna edycja odbyła się pod hasłem „We Are The Champions”. Wyróżniono marki, które w obszarach swojej działalności nie mają sobie równych. Są liderami, stale powiększają przychody, poszerzają grono odbiorców i zasięgi kampanii. Przede wszystkim jednak są przyjazne światu i ludziom: dbają o środowisko oraz inwestują w pozytywne relacje.

Srebro w konkursie IAB MIXX Awards

IAB MIXX Awards to konkurs nagradzający inspirujące i skuteczne przedsięwzięcia, wykorzystujące kanały i narzędzia cyfrowe. Bieg Rossmann Run z aplikacją został nagrodzony w kategorii Offline Digitazing. W tej kategorii nominowane były innowacyjne kampanie łączące w sposób skuteczny i angażujący świat offline i online. Jak mówi Bogdan Maksymiec (CMO Rossmann): „Rezultatem kampanii było 300 000 zapisanych osób, co stanowiło rekord na skalę kraju. Nasza inicjatywa otrzymała najwyższą przyznaną nagrodę w tej kategorii". Bieg Rossmann Run z aplikacją to wydarzenie sportowe, które odbyło się w maju 2024 roku w całej Polsce. Uczestnicy biegu otrzymywali 5% rabatu na zakupy w drogeriach Rossmann, za każdy pełny przebiegnięty kilometr, a jeśli pokonali dystans 10km, mogli liczyć na maksymalny 50% rabat. Czas i dystans mierzone były za pomocą aplikacji mobilnej. Wpisowe w wysokości 5 zł w całości przekazywane zostało na cele charytatywne.

„Witaj w Rossmannie” nagrodzone

Kampania „Witaj w Rossmannie!” zdobyła brązową nagrodę Effie w kategorii Retail & Marketplaces. To ogromne wyróżnienie, zwłaszcza w tak silnie obsadzonej kategorii, gdzie Rossmann rywalizował z takimi firmami jak Allegro i Ikea. Effie Awards to największy konkurs marketingowy na świecie, który nagradza najskuteczniejsze działania, kampanie i rozwiązania marketingowe. W przygotowaniu kampanii Rossmanna wspierała agencja GPD Agency, a w zakupie mediów - Zenith.

Top Marka wśród drogerii

Rossmann kolejny już raz był najsilniejszą marką wśród drogerii. W 2024 stał się ponad dwa razy silniejszym brandem niż następna na podium - Hebe. Rossmann mocno zwiększył zarówno siłę marki, jak i liczbę publikacji oraz dotarcie z materiałami do klientów. Branżowy dwumiesięcznik Press już po raz 17-ty zbadał, które marki są najsilniejsze na polskim rynku zarówno w prasie, jak i w internecie. Przeanalizowano kosmiczna liczbę 31,5 mln materiałów z okresu od 1 lipca 2023r. do 30 czerwca 2024r. Aby wyłonić 500 najsilniejszych medialnie brandów z 50 branż, Press zweryfikował przekaz dotyczący 830 marek i firm.

Kluczowym wskaźnikiem była tzw. siła marki, na którą składały się:

liczba wzmianek w mediach

dotarcie tych materiałów do odbiorców (chodzi tu o tzw. impact wyliczany na podstawie danych o zasięgu medium, w przypadku prasy jest to jej nakład, w przypadku serwisów internetowych – średnia miesięczna liczba unikalnych użytkowników, w przypadku social mediów – liczba obserwujących)

indeks sentymentu, który służy ocenie wydźwięku – negatywny, pozytywny, neutralny - wszelkich materiałów

Rossmann okazał się najsilniejszą marką w kategorii „Apteki i drogerie” – siła marki to 773063, czyli o 147642 więcej niż w ubiegłym badanym okresie! Z liczbą 103630 publikacji firma była niekwestionowanym liderem branży (rok wcześniej 84184). Biorąc pod uwagę siłę marki klasyfikacja wyglądała tak: Rossmann (773063), Hebe (338922), Super-Pharm (w ubiegłym roku brand był na czwartej pozycji i awansował na trzecią z siłą marki 167827), Sephora (spadek na czwartą pozycję z trzeciej, siła marki 112254, praktycznie taka sama jak w poprzednim badanym okresie).

Drogeria Roku

Rossmann znalazł się w gronie laureatów rankingu Wiadomości Kosmetycznych Drogeria Roku 2024 w kategorii „Siła marki”. Wyniki rankingu są częścią badania „Beauty is more. Nowoczesne kanały kosmetyków w Polsce” przeprowadzonego w sierpniu 2024 roku przez firmę badawczą Mobile Institute (próba 1600 respondentów). Laureatów ogłoszono podczas 12 Forum Branży Kosmetycznej 24 października 2024r.

Blix Awards: Promocja roku 2024

Badanie firm Kantar Polska, Grupy Blix i platformy UCE Research dotyczyło kilku aspektów codziennych zakupów Polaków. W badaniu nt. promocji wzięło udział 138 tys. osób, które udzieliły ponad 4 mln opinii. W kategorii „Najlepsze promocje - drogerie” zwyciężył Rossmann. Ankietowani swój wybór argumentowali najniższymi cenami oraz stosunkiem jakości do ceny. W samym badaniu 73% ankietowanych potwierdziło, że lubi szukać promocji. Zakup ulubionych produktów w niższych cenach to dla nich powód do satysfakcji. Zazwyczaj Polacy na promocje polują w trzech kanałach: aplikacja mobilna, drukowane gazetki promocyjne oraz stacjonarnie w drogerii przeglądając ceny na półkach. Najpopularniejsze promocje to: procentowa obniżka ceny, drugi produkt 50% taniej oraz pakiet np. 2+1 gratis.

Wizaz.pl docenił misyjną kampanię

Rossmann został nagrodzony przez portal Wizaz.pl za kampanię promująca nową misję „Inspirujemy i wspieramy w tym, by kochać siebie na co dzień”. Kampania, w której wzięli udział aktorka Maja Ostaszewska i były piłkarz Jakub Błaszczykowski, zachęca do poszukania czasu dla siebie, skupienia się na przyjemnych rytuałach np. wypiciu porannej kawy, czułym wsmarowaniu balsamu w ciało, uśmiechnięcia się do siebie w lustrze. To czas na bycie ze sobą, nawiązanie z sobą dobrej relacji, otulenie się czułością, polubienie i pokochanie siebie. Dobry kontakt z samym sobą jest fundamentem wartościowych relacji z innymi ludźmi, bo gdy jesteśmy szczęśliwsi dzielimy się tym uczuciem z innymi.

Pozytywne opinie konsumentów o Rossmannie

Rossmann był jedną z trzech marek, o której polscy konsumenci słyszeli najwięcej pozytywnych opinii w 2023 roku – wynika z badania YouGov BrandIndex przeprowadzonego przez agencję badawczą Inquiry, które opublikowano w marcu 2024 roku. Ankietowani odpowiadali na dwa pytania, m.in.: „O których markach słyszałeś coś pozytywnego/negatywnego w ciągu ostatnich 2 tygodni?”. Najwięcej pozytywnych opinii zebrało Allegro (48 proc. netto – po odjęciu: odpowiedzi negatywnych oraz neutralnych, w których nie padła nazwa marki), kolejny był Lidl (35,5 proc.) oraz Rossmann (32,5 proc.). Miejsca poza podium zajęły: BLIK, Biedronka, E.Wedel, McDonald’s, Pepco, Toyota oraz Winiary. Badanie przeprowadzono w okresie styczeń – grudzień 2023 roku. Wzięło w nim udział ponad 9 tys. ankietowanych.