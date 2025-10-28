Kaszmir na ustach! Ta szminka to rozdział nowych doznań w makijażu

Czym właściwie różnią się one od swoich klasycznych odpowiedników? Sekret tkwi w ich innowacyjnej formule. Te luksusowe pomadki łączą w sobie intensywność matowego koloru z niezwykłą miękkością i komfortem noszenia. Dzięki zawartości specjalnych składników nawilżających i wygładzających, aplikacja jest przyjemna i bezproblemowa, a usta pozostają miękkie i elastyczne przez wiele godzin. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia czy podkreślonych suchych skórkach! Kaszmirowe maty doskonale rozprowadzają się na ustach, tworząc jednolite i gładkie wykończenie, które optycznie je powiększa i nadaje im zmysłowy wygląd.

Przedstawiamy pomadkę Bobbi Brown Luxe Cashmere Matte Lipstick: subtelniejszą odsłonę matowego wykończenia

Luksus nie zawsze musi być dyskretny - ale zawsze powinien gwarantować komfort. Oto NOWA pomadka Luxe Cashmere Matte Lipstick o ultramatowym wykończeniu, które zapewnia ustom nawilżenie i miękkość przywodzącą na myśl kaszmir. Jest matowa, ale nie wysusza, i oferuje pięknie podkreślające usta odcienie, idealne na co dzień.

Wzbogacona pielęgnującymi skórę składnikami formuła Luxe Cashmere Matte Lipstick to niezwykle lekki i komfortowy, ale jednocześnie odważny kolor, a także nowa odsłona matowego wykończenia. Zachowując idealną równowagę pomiędzy elegancją i komfortem, pomadka ta zapewnia aksamitne, rozmyte wykończenie – perfekcyjne, kiedy chcesz uzyskać naturalny efekt. Bestsellerowa kredka do ust Lip Pencil pomoże uzyskać bardziej wyrazisty look dzięki NOWYM odcieniom współgrającym z twoim ulubionym kolorem pomadki Luxe Cashmere Matte Lipstick.

DLACZEGO JĄ UWIELBIAMY:

ROZMYTE, ULTRAMATOWE WYKOŃCZENIE: Zapewniające efekt rozmycia polimery tworzą wspaniały matowy look.

WYJĄTKOWY, KASZMIROWY KOMFORT: Nawilżająca matowa formuła ze skwalanem i naszym Yellow Flower Complex – idealna na każdy dzień.

PIĘKNY KOLOR: Skoncentrowane pigmenty zapewniają bogaty, ale nie przytłaczający kolor – w odcieniach pięknie podkreślających każdą naturalną barwę ust.

i Autor: Bobbi Brown/ Materiały prasowe

Nowe odcienie kredki do ust Lip Pencil

Aksamitna kredka do ust, która wspaniale i precyzyjnie podkreśla ich naturalny kształt, a także jest łatwa w aplikacji. Dostępna w nowych kolorach, konturówka ta idealnie uzupełnia makijaż wykonany nową pomadką Luxe Cashmere Matte Lipstick – dzięki niej każdy look staje się bardziej wyrazisty, a usta są w naturalny sposób pokreślone.

i Autor: Bobbi Brown/ Materiały prasowe