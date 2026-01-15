Kérastase przedstawia nominowaną do oscara aktorkę Demi Moore jako globalną ambasadorkę marki

Dzięki legendarnej i niezrównanej karierze trwającej wiele dekad, Moore nieustannie redefiniowała znaczenie bycia kobietą i liderką w Hollywood. Wcieliła się w niezapomniane role w klasykach kina, od „Uwierz w ducha” (Ghost) i „Niemoralnej propozycji” (Indecent Proposal), po „G.I. Jane” i „Substancję” (The Substance). Jej najnowsza rola to występ w drugim sezonie serialu Taylora Sheridana „Landman”. Za każdym razem wykazywała niezachwiane oddanie swojemu rzemiosłu, ugruntowując pozycję prawdziwej pionierki. Jej praca niezaprzeczalnie kształtuje popkulturę, prowadząc do bezprecedensowych sukcesów kasowych, a ostatnio przynosząc Moore zarówno Złoty Glob, nagrodę SAG, jak i nominację do Oscara w tym samym roku.

Obok osiągnięć filmowych, Moore jest również prawdziwą ikoną włosów. Obecnie podziwiana za swoje oryginalne, charakterystyczne, długie, kruczoczarne włosy, Moore znana jest z przekraczania granic stylizacji fryzur poprzez serię ikonicznych wizerunków. Niezależnie od tego, czy była to ogolona głowa, czy nowoczesne cięcie pixie, bawiła się swoimi włosami jako narzędziem transformacji, aby wyrazić emocje, pewność siebie i unikalne spojrzenie na kobiecość. Jej włosy są postrzegane jako coś więcej niż tylko styl – to symbol siły, indywidualności i trwałej elegancji, odzwierciedlający samą istotę kobiety Kérastase: odważnej, pewnej siebie i bezkompromisowo będącej sobą.

Jej wpływ wykracza poza sferę włosów i ekranu; jest równie ceniona za swoje działania na rzecz kobiet i autentyczność w kwestii ich upodmiotowienia. Przełamywała bariery i tematy tabu w dyskusjach o ageizmie i seksizmie, wykorzystując swoją platformę do promowania nowych narracji i inspirowania milionów ludzi na całym świecie, co ostatnio przyniosło jej uznanie jako jednej ze 100 Najbardziej Wpływowych Osób magazynu TIME oraz tytuł Globalnej Kobiety Roku magazynu GLAMOUR.

Z globalnym uznaniem wśród każdego pokolenia i niezrównanym dziedzictwem, Demi Moore wnosi do Kérastase swoją unikalną wizję i charyzmę, zapraszając kobiety na całym świecie do odkrycia w sobie mocy, by odważyć się, marzyć i lśnić.

Kampania kultywuje współpracę między Kérastase a duetem Inez & Vinoodh, którzy sfotografowali Moore w Nowym Jorku. Ich ponadczasowe i nonszalancko eleganckie wizualizacje będą kontynuowane w nowej globalnej kampanii odświeżonej gamy Kérastase – Chronologiste, która pojawi się wkrótce.

„Zawsze podziwiałam niezwykłą prezencję Demi, zarówno na ekranie, jak i poza nim. Uosabia rzadkie połączenie elegancji, siły i autentyczności, które zainspirowało wiele pokoleń. Demi jest nieustraszona – nie tylko w swoich ikonicznych rolach, ale także w sposobie, w jaki akceptuje swoją indywidualność i dzieli się swoją podróżą ze szczerością i gracją. Jej legendarne włosy są czymś więcej niż tylko pięknem; są jednym z jej symboli pewności siebie i wolności. Jest orędowniczką bycia wiernym sobie, promując autoekspresję i zachęcając innych do akceptacji własnych historii. Demi prawdziwie odzwierciedla ducha kobiety Kérastase – odważnej, silne i niebojącej się pozwolić swojej historii lśnić.” - Amber Zak Yopp, Global Brand President, Kérastase.

„Jestem naprawdę zaszczycona, mogąc dołączyć do rodziny Kérastase jako Globalna Ambasadorka Marki. Moje życie było kształtowane przez miłość, rozwój i nowe doświadczenia – a moje włosy towarzyszyły mi przez to wszystko. Wierzę, że we włosach jest wyjątkowa energia; niosą one nasze doświadczenia, naszą pewność siebie i naszą indywidualność. Dla mnie istnieje prawdziwa wolność w pozwalaniu włosom po prostu być sobą i pozwalaniu im opowiadać twoją historię. To dla mnie jest właśnie istota piękna – bycie autentycznym i akceptowanie tego, kim się jest. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się z wami wszystkimi moim nowym rozdziałem z Kérastase.” - Demi Moore, Global Brand Ambassador, Kérastase.