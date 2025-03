Kiedy styl spotyka funkcjonalność! Trendy w okularach na ten sezon

OVERSIZOWE OPRAWKI DOMINUJĄ

Tegoroczne trendy w okularach wyraźnie skłaniają się ku oversizowym oprawkom. Inspirowane latami 70., futurystyczne i maksymalistyczne kształty sprawiają, że okulary stają się prawdziwym statement piece stylizacji.

i Autor: materiały prasowe OOPawelec

SZYLKRET

Ponadczasowy szylkret powraca w wielkim stylu, przeżywając prawdziwy renesans w 2025 roku. Ten klasyczny materiał, znany ze swojej charakterystycznej tekstury i ciepłych odcieni brązu, zyskuje nowe życie w nowoczesnych interpretacjach.

i Autor: materiały prasowe OOPawelec

INIMALISTYCZNY METAL

Delikatne metalowe oprawki o różnych kształtach stanowią wyraźne nawiązanie do mody wczesnych lat 2000. Te niemal niewidoczne modele z przezroczystymi szkłami perfekcyjnie wpasowują się do każdej stylizacji, jednocześnie będąc idealnym wyborem dla osób, które szukają nietuzinkowych modowych rozwiązań.

i Autor: materiały prasowe OOPawelec

MOCHA MOUSSE

Oficjalny kolor roku Pantone wprowadza do kolekcji okularów elegancję i wszechstronność. Oprawki w kolorze Mocha Mousse występują w różnych wariantach nasycenia. Ich największą zaletą jest uniwersalność – pasują zarówno do codziennych, casualowych stylizacji, jak i do bardziej formalnych zestawów.

i Autor: materiały prasowe OOPawelec

INTENSYWNE KOLORY

W 2025 roku świat okularów odważnie wkracza w erę ekspresji pod hasłem “go big or go home”. Intensywne kolory dominują zarówno w oprawkach, jak i soczewkach, stając się kluczowym elementem wyrażania osobowości. Żywe, nasycone barwy – od elektryzującego kobaltu, przez soczyste odcienie fuksji, po zaskakujące neony – przekształcają okulary z prostego akcesorium w prawdziwą ozdobę i focus całej stylizacji.

i Autor: materiały prasowe OOPawelec

PERSONALIZACJA KLUCZEM DO IDEALNYCH OKULARÓW

Znaczącym trendem roku 2025 jest również personalizacja. Zarówno w salonie OOPawelec jak i online możecie liczyć na ekspercką pomoc Pameli Pawelec, która pomoże Wam dobrać oprawki idealnie dopasowane do kształtu twarzy, stylu życia oraz indywidualnych preferencji. W tym roku szczególnie podkreślamy, że moda spotyka się z komfortem!